El PSOE doblaría al PP en las elecciones del 28 de abril 00:48 Pedro Sánchez durante un acto de campaña. El sondeo del CIS asigna entre 123 y 138 escaños a los socialistas y de 66 a 76 a los populares | Solo la suma de PSOE y Ciudadanos permitiría construir una mayoría absoluta RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 9 abril 2019, 14:08

El PSOE obtendría un cómodo triunfo en las elecciones del 28 de abril. Cosecharía, según el barómetro preelectoral del CIS hecho público hoy, entre 123 y 138 diputados, con los que doblaría al PP, que sería la segunda fuerza con entre 66 y 76 escaños.

El estudio, realizado con 16.194 entrevistas en toda España, señala que Ciudadanos quedaría en tercer lugar con 42-51 asientos en el Congreso. La cuarta posición se la disputarían Unidas Podemos y Vox. La formación de Pablo Iglesias, con sus confluencias de En Comú Podem y En Marea, alcanzaría entre 33 y 41 diputados, mientras que la formación de extrema derecha sumaría entre 29 y 37.

Los socialistas ganarían las elecciones en 10 de las 17 comunidades, Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Madrid. Podría empatar con el PP en Murcia, Navarra (en donde se presente coaligado con UPN y Ciudadanos bajo la denominación Navarra suma), Cantabria, Castilla y León, Aragón, Ceuta y Melilla. Solo perdería en el País Vasco, donde el triunfo correspondería al PNV.

El PSOE, según este sondeo, se alzaría con la victoria en feudos tradicionales de los populares, como la Comunidad Valenciana, Madrid o La Rioja, y van por delante aunque con posibilidad de quedar igualados en Castilla y León, Galicia, Aragón y Cantabria. También se impondría en Cataluña, donde venció En Comú Podem en las últimas elecciones generales, y en las anteriores se impusieron las fuerzas nacionalistas.

El PP retrocedería en todas las circunscripciones, y ni siquiera en las provincias de menor tamaño de ambas Castillas se impondría. Unidas Podemos se convertiría en un partido eminentemente urbano y Ciudadanos fortalece su presencia en casi todas las comunidades, con las excepciones del País Vasco y La Rioja. Vox entraría con fuerza en Andalucía, como ya se demostró en las autonómicas de diciembre, las dos Castillas y Murcia.

Los nacionalistas mantienen su preeminencia en Euskadi, el PNV sumaría seis escaños y EH Bildu tres o cuatro. Esquerra haría un buen papel en Cataluña mientras que JxCat, la lista de Carles Puigdemont, se desplomaría. Los animalistas del Pacma podrían entrar en el Congreso ya que disputan dos escaños en Valencia y Barcelona.

Con las proyecciones del CIS, las únicas alianzas que podrían asegurarse una mayoría en el Congreso serían las del PSOE con Ciudadanos, que se situaría entre 165 escaños por la parte baja de la horquilla, pero llegaría a 189 por la alta. Asimismo, el entendimiento entre los socialistas, Unidas Podemos y el PNV podría superar la superar la barrera de los 176, con entre 162 y 185 actas en el Congreso.

La alianza de las fuerzas conservadoras, en cambio, se quedaría lejos, incluso en el mejor de los supuestos, de poder gobernar. La suma de PP, Ciudadanos y Vox oscila entre los 137 y los 164 diputados.

El barómetro constata también que hay una alta bolsa de indecisos, el 25% dice que aún no ha decidido su voto, el 4,5% no sabe a qué partido votar y el 8,2 no contesta. Las dudas principales son entre PP y Ciudadanos, 12%; PSOE y Podemos, 9,1; PSOE y Ciudadanos, 8,9, y PP y PSOE, 6,6%.