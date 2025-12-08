LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala se dispone a golpear la pelota ante la mirada de Ezkurdia. LOF
Pelota

Los riojanos se reivindican y se colocan muy arriba

Los cuatro pelotaris participantes en el Parejas lograron el triunfo en la tercera jornada de sus respectivas liguillas

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:27

Comenta

Darío Gómez y Carmelo Loza ganaron en el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron de Barcelona en el primer partido del festival celebrado en la ... Ciudad Condal.

