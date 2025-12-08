Los riojanos se reivindican y se colocan muy arriba
Los cuatro pelotaris participantes en el Parejas lograron el triunfo en la tercera jornada de sus respectivas liguillas
Logroño
Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:27
Darío Gómez y Carmelo Loza ganaron en el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron de Barcelona en el primer partido del festival celebrado en la ... Ciudad Condal.
En el duelo estelar del viernes en tierras catalanas, Javier Zabala también se alzó con un gran triunfo.
Y este lunes, en Tolosa, en la velada que cerraba la tercera jornada del Campeonato de Parejas de Primera y Segunda, Salaverri II también sumo un nuevo punto en la liguilla.
Pleno riojano, por tanto, en un fin de semana de reivindicación del producto regional y que sirvió a los cuatro pelotaris para colocarse muy arriba en la clasificación.
En Primera, Javier Zabala y Julen Martija han ligado como una buena salsa. Los dos se sienten cómodos jugando juntos y se les nota. El viernes sacaron adelante un choque peligroso ante Altuna y Ezkurdia. No entraron en el juego de la pareja de delanteros y supieron repartirse el trabajo ya las responsabilidades para sumar el segundo punto (16-22). En la tabla, el logroñés y el navarro forman parte del quinteto que marcha igualado en cabeza.
En Segunda solo hay una pareja imbatida, y está formada por Darío y Loza, líderes incontestables hasta el momento. El ezcarayense y el bañejo firmaron ante Murua y Gabirondo el tres de tres (22-18). El pelaire anda sobrado en esta categoría, mientras que el zaguero muestra una sorprendente adaptación en su recién estrenada condición de profesional. Serio y sobrio, los errores apenas figuran en su hoja de servicio partido tras partido.
El cuarto riojano, Rubén Salaverri ganó su segundo partido junto a Peña II. En el Beotibar tolosarra, lograron imponerse a Amiano y Eskiroz, que marchaban invictos hasta llegar a la localidad guipuzcoana para medirse al fuenmayorense y al zaguero local. Con Darío y Loza en lo más alto, Salaverri se coloca en el grupo perseguidor formado por tres parejas.
