Lerena y Capellán, con la selección española en la Liga de Nacionales

La pelota riojana trabaja para superar un momento difícil y revivir tiempos pretéritos. Para ello es importante que los pelotaris riojanos tengan visibilidad a nivel ... nacional e internacional. Y esto es lo que han conseguido tres de ellos: Óscar Lerena, Andrea Capellán y Fernando García.

Por un lado, los pelotaris riojanos Óscar Lerena y Andrea Capellán, han sido seleccionados por la Federación Española de Pelota para participar en la I liga de Naciones en frontón de 36 metros, que se va a celebrar en Bilbao desde mañana jueves hasta el 30 de noviembre.

El delantero de Nájera ha demostrado en los últimos entrenamientos que se encuentra en un gran momento de forma y no ha habido dudas para su convocatoria. Los que se han quedado a las puertas de viajar han sido Merino II y Jorge Fernández, que finalmente han sido descartados por el seleccionador nacional de pelota, el estellésMikel Lana.

Además, la riojana Andrea Capellán también acudirá a este torneo de Bilbao para jugar en la modalidad de mano parejas, en su puesto habitual de zaguera.

Por otro lado, el pelotari riojano Fernando García Bretón ha sido incluido en la selección española sub'23 que acudirá al III Campeonato del Mundo que se celebrará en México, entre el 9 y 15 de noviembre. El de Villamediana ha sido incluido en la modalidad de Frontball. El seleccionador Iñaki Barbajero también ha incluido a Javier Oscoz, Santiago Yaniz y Unai Pérez, en una lista en la que finalmente no ha tenido hueco otro riojano, Sergio Gutiérrez.

En la lista femenina, sin representación riojana, se encuentran cuatro pelotaris: Ane Mendiburu, Goiuri Zabaleta, Laia Salsamendi y Leyre Oscoz.