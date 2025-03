Ezkurdia y Rezusta se coronan en el Parejas tras ser los mejores

Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta fueron los mejores en la fase regular del Campeonato de Parejas y han sido los mejores en los duelos directos, ... incluida la final. Ambos han ganado este domingo por 22-20 a Iñaki Artola –partidazo el suyo– y Jon Mariezkurrena. Aspe, que contaba con una única pareja en semifinales, gana el torneo y cierra el círculo después de su triunfo en el Serie B.

Comenzar bien no significa acabar bien, pero ayuda. Ezkurdia y Rezusta, expertos en este tipo de partidos, apelaron a un buen inicio, al menos a buscar una renta que les permitiera manejar la final. Rápidamente se colocaron 4-0 y poco después 7-1. La brecha estaba abierta, pero no había nada dicho. La pareja de Aspe mostraba solidez; la de Baiko, cierto nerviosismo. Ezkurdia era la actividad personificada. Cuatro tantos de diferente finalización. Lejos del frontis, Rezusta era un martillo pilón. Obligó a errar de aire a Mariezkurrena y se jugó una carambola de zurda, también de aire, que dejó clavado a Artola.

El partido era incluso cómodo. No encontraban ni el sitio ni el golpe los de azul. Artola había abierto el marcador, pero nada. Se adentraron poco a poco en la pelea. Enlazaron un parcial de 1-5 con el delantero de Alegría más resolutivo. Habían iniciado una carrera de fondo en la que ir acercándose poco a poco a sus rivales, tarea muy complicada. Sobre todo si la inercia ganadora se transforma de repente en perdedora. Estaban 8-6 y de pronto se vieron 14-8. Cinco errores frenaron su escalada, aunque sus mentes no se resintieron y volvieron a colocarse a dos tantos, 14-12, otra vez con Artola como elemento desequilibrante. Entraba más cerca y atacaba mejor y en ese terreno es un pelotari de múltiples recursos. Ancho y rincón. Ezkurdia llegaba a casi todo, pero no a todo.

Se repitió la historia. En el momento en el que tenían la presa casi en sus manos, se escapó. Dos errores de Mariezkurrena, el primero en su insistencia por ganar una carambola a Ezkurdia, y otro de Artola, oxigenaron al dúo de Aspe. Cinco tantos de nuevo de distancia, 17-12. Y esas eran cifras ya peligrosas. Un despiste y adiós.

Artola no estaba por la labor, quería su primer título e hizo todo para lograrlo. Apareció de nuevo para firmar tres tantos más y darse la tercera oportunidad de sorpaso, 17-15, pero el propio Artola lo anuló al tirar la pelota abajo y entregar el 18-15, que pasó a ser 19-15 tras una volea de Ezkurdia para cerrar un tanto en el que Mariezkurrena llevó dos pelotas imposibles.

Ezkurdia-Rezusta 22 - 20 Artola-Mariezkurrena Duración: 85minutos

Pelotazos: 690

Saques: Ezkurdia, 2; Artola, 2

Faltas: Ezkurdia, 0; Artola, 0

Ganados: Ezkurdia, 7; Rezusta, 2; Artola,12; Mariezkurrena, 3

Perdidos: Ezkurdia, 2; Rezusta, 1; Artola, 4; Mariezkurrena, 7

Marcador: 4-0, 4-1, 7-1, 7-3, 8-3, 8-6, 10-6, 10-8, 14-8, 14-12, 17-12, 17-15, 19-17, 21-17, 21-20, 22-20

Incidencias: Navarra Arena.Lleno. 3.000 espectadores. Finaldel Campeonato de Parejas

Todo o nada en el último intento. Dos errores de los de Aspe, que solo cometieron tres, volvieron a rebajar la distancia a dos, maldito dos. Reaccionó Ezkurdia con una soberbia dejada al ancho, que no era la primera, y un saque ganador, 21-17.

Artola se resistía. Ganó la carambola y abrió otra seria de tres para generar la duda, 21-20, previo paso de Ezkurdia por el vestuario con problemas en su gemelo izquierdo. Protestas de los de Baiko al entender que paraba deliberadamente el partido. Regresó ante la atenta mirada de Aimar Olaizola en el túnel de vestuarios. Artola puso la pelota en juego, pero tras un intercambio de pelotazos, Mariezkurrena falló en su intento de llevarla desde el siete. Pelota fácil, pero que resultó imposible y vale un título.