Darío o Salaverri, solo puede quedar uno

José Martínez Glera Logroño Domingo, 16 de febrero 2025, 08:32

Kain Lizeaga es el zaguero elegido por Baiko para suplir esta tarde en San Sebastián a Rubén Salaverri (17.15 horas), que por tercera semana ... consecutiva no jugará el Campeonato de Parejas B. Larrazabal y el fuenmayorense se disputan entrar en el 'play off' que da acceso a las semifinales, al igual que sus oponentes, el también riojano Darío y Gabirondo. La cuentas son claras: quien gane sigue en el torneo; quien pierda, no.

La presencia de Lizeaga se encuadra dentro de lo que es la competición y sobre todo esta última jornada, con hasta trece sustituciones en ocho partidos, que aglutinan a treinta y dos pelotaris. No es la primera jornada que registra sustituciones, pero no es fácil encontrar una con tantas en la trece semanas anteriores. Baiko esperó hasta ayer para anunciar a Lizeaga, porque esperaba conocer cómo había acabado en Sestao, donde jugó el viernes por la noche. «Ninguno de los dos queríamos haber llegado hasta este momento pero en estos torneos tan largos nunca sabes contra quién te puede pasar», reconocía Salaverri en estas mismas páginas el viernes. «Hicimos la premonición hace unas semanas, que dijimos 'nos la vamos a jugar el último día' porque veíamos la tendencia que llevábamos», replicaba Darío. Y así ha sido. Ambas parejas han sumado cinco triunfos hasta el momento. Larrazabal vuelve a formar pareja con Lizeaga por tercera vez. Juntos han perdido un partido y han ganado otro Darío y Gabirondo han protagonizado un torneo muy desigual, pero sobre todo han perdido ocasiones claras de victoria porque no han sido capaces de mantenerse conectados al partido. Y, por supuesto, han cometido muchos errores. «Cuando fallas diez o doce pelotas, a poco que haga el rival tienes muy difícil ganar», reconocía tras una de sus últimas decepciones. El problema de Larrazabal y Salaverri ha sido otro, o al menos, uno de ellos. De los catorce partidos de los que consta la primera fase, incluido el de esta tarde, solo habrán jugado cinco juntos. Difícil hacer pareja con esos números en una competición tan larga. El alavés ha cedido en cuatro ocasiones su puesto a Bakaikoa y en una Alberdi II, sobre todo en la primera vuelta, mientras que el riojano no juega desde la undécima jornada. Los ojos estarán puestos en los dos zagueros. Ekain Lizeaga cumplió en el pasado 9 de octubre 21 años y Arkaitz Gabirondo los cumplirá el 15 de abril. Apenas suman unos meses en el campo profesional. Lizeaga no ha sido titular en el torneo, pero con el de hoy habrá completado siete encuentros con diferentes delanteros. Será el tercero con Larrazabal, con el que ha ganado uno y ha perdido otro. Quien falle menos se acercará mucho a la victoria de la pareja.

