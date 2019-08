GP de Austria Márquez: «A nivel de ritmo, Dovizioso no está tan lejos» Marc Márquez tras la sesión de clasificación del GP de Austria. / Afp Al español tuvieron que mandarle un mensaje desde su box para que no repitiese lo de Brno, cuando se la jugó para mejorar su tiempo en entrenamientos, en un momento en que su ventaja ya era enorme BORJA GONZÁLEZ Spielberg, Austria. Sábado, 10 agosto 2019, 20:03

¿Tienen que tirarle de las riendas desde el muro?

¿Por qué? Ah, por el mensaje... (sonrisas). Está hablado y lo dije después de Brno, hubo reunión con el equipo para avisar de lo que se hace y les di permiso ya que al final decidí yo que también los míos tienen que tener la confianza de dar su opinión y dije que cuando creyesen oportuno que me mandaran un mensaje de 'ya vale, si mejoran pues mejoran pero tú ya has hecho tu trabajo'; y ese ha sido un poco el mensaje. Ese tiempo ya vale, si lo mejora alguien nos quitamos el sombrero y lo aplaudimos, pero sí que la carrera es lo importante y por eso cuantos menos riesgos mejor.

Seguro que se ha reído dentro del casco....

Sí, porque iba lento; esa vuelta iba lento y ya cuando lo he visto he pensado 'mira', y he continuado tirando una vuelta pero ya más en ritmo de carrera, en 23 alto, pero es ahí donde también los tuyos tienen que tener la confianza y la flexibilidad y tú también entender que te puedan decir cosas porque si lo coges todo a la defensiva no avanzas.

Parece que este año ya toca ganar en Austria, o al menos esa es la impresión...

Desde el primer entrenamiento hemos trabajado como en todas las carreras y en todas las carreras el objetivo es intentar ganar o al menos poner las cosas difíciles a los rivales y eso es lo que hemos hecho desde los primeros libres. Sí que a priori si ves la distancia en la clasificación parece muy grande, pero a nivel de ritmo Dovizioso no está tan lejos, ya lo ha dicho él y ahí puede haber una batalla intensa.

¿Tiene alguna duda, o es de las veces que llega con las cosas más claras?

De momento la única duda es el neumático trasero, lo otro está todo claro y no quiero tocar nada para centrarme en mi ritmo y hacer el ciento por ciento de lo que pueda, pero en lo que se refiere al neumático trasero ahora por la noche tenemos que acabar de decidir.

¿Es sólo Dovizioso el que le puede pelear la victoria o hay alguien más?

Es el que está mejor, el que está más fuerte, ya lo intuía un poco, si bien las dos Yamaha no están tan lejos como otros años, así que tanto Viñales como Quartararo no están nada lejos y cuidado con Miller, que también puede estar en el podio.

¿Parece que Dovizioso está más desafiante? Se ha bajado de la moto diciendo que era muy rápido pero que habrá que ver quién tiene mañana la última palabra...

Bueno, él también sabe que puede que sea un desafío para mí y que por eso pruebe cosas que no probaría con la mente fría; si Dovizioso está inspirado lo intentaré y si no puedo pues acabaré segundo, pero está claro que Dovizioso juega a su estrategia y ésta es tensar la cuerda para ver si se rompe y por eso estoy muy centrado en mi box, en mi estrategia y mi mentalidad y por eso no me influye nada este juego y tengo muy claro cuál es el objetivo. El año que viene volvemos aquí, si no se puede este año lo intentaremos el año que viene pero intentaremos hacer un buen warm up y preparar bien la carrera.

Ya ha superado las poles de Doohan, ¿no le superan tantos halagos cuando se mencionan sus éxitos?

Escucho lo necesario y lo justo, tanto sea bueno o malo y simplemente los escucho; está claro que si son buenos pues agradecido, pero continúo con mi mentalidad y mi intensidad, y si son malos pues igualmente. Escucho de la gente sólo lo que me interesa.