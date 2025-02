Tres listas aspiran a estar en la asamblea general de la federación de fútbol

M. Glera Logroño Martes, 18 de febrero 2025, 21:19 Comenta Compartir

La Federación Riojana de Fútbol hizo pública este martes la lista de candidatos a la asamblea general, que no será definitiva hasta el próximo 25 ... de febrero, pero que ya deja claro que no son dos los aspirantes a la presidencia, sino tres, aunque habrá que esperar a que se abra el plazo para presentar candidaturas a la presidencia para saber si los tres se presentan a ese sillón o no. Cuando se conforme la asamblea habrá que hacer números y tomar decisiones.

En la asamblea están representados clubes (40), deportistas (24), árbitros (8) y técnicos (8). Las listas son tres. 'La 1' carece de cabeza de cartel oficialmente, aunque corresponde a la de Jesús Alonso, hasta la fecha vicepresidente de la Federación; la 2, 'Unidos por el cambio' la lidera Gustavo Sáenz; y la 3, 'Candidatura Raúl Ruiz' tiene como cabeza visible al que fuera jugador del Logroñés en la década de los ochenta y hoy comentarista en diferentes medios. Y es precisamente la última, la de Raúl Ruiz, la que más apoyos ha recabado entre los setenta clubes, aproximadamente, con voto. Ha logrado veinticinco, aunque dos de ellos, La Estrella y Sporting Cascajos han quedado excluidos por duplicidad de candidatura. Aun así, sería la más apoyada, porque Gustavo Sáenz contaba con 23, pero el Baños ha sido excluido por duplicidad, y Jesús Alonso se queda en 18 tras las exclusiones de Sporting Cascajos, La Estrella y Baños. Ahora bien, las candidaturas definitivas no se conocerán hasta el martes de la próxima semana. Los tres aspirantes han completado las listas de deportistas y entrenadores. La concurrencia de árbitros se queda en dos listados lideradas por César Soto Grado y Ángel David Domínguez, respectivamente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Fútbol