Luis de la Fuente seguirá al frente de la selección española hasta 2028

Luis de la Fuente seguirá al frente de la selección española al menos hasta 2028. La Federación Española de Fútbol (FEF) anunció este lunes la renovación del preparador riojano, que llegó al cargo el 12 de diciembre de 2022 como relevo de Luis Enrique tras consumarse el fiasco en el Mundial de Catar y ha devuelto a lo más alto al combinado nacional, conquistando la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.

«Tenemos una materia prima excepcional y una mentalidad insaciable en el plano deportivo, un grupo de trabajo maravilloso y una federación que nos protege y apoya, lo que es muy importante. Tenemos muchas ganas de seguir ganando», señaló el técnico tras extender su vínculo con una casa en la que entró en 2013 y en la que fue escalando peldaños hasta llegar a la absoluta.

Aunque se daba por descontada en virtud de los éxitos logrados, la continuidad del técnico de Haro como mínimo hasta el término del próximo Europeo supone una de las primeras decisiones de calado que adopta Rafael Louzán como máximo dirigente del ente federativo y asienta la estabilidad dentro de una selección que no para de proporcionar alegrías.

Aclamado por la afición gracias al reimpulso que le ha dado a un combinado que venía de coleccionar decepciones tras aquel ciclo glorioso en el que enlazó dos Eurocopas y un Mundial, apreciado dentro del vestuario por la férrea defensa que hace de un colectivo fresco y lozano cuya base cocinó él mismo durante su paso por las categorías inferiores de la selección, y respetado también por el espíritu de concordia que aplica en el manejo de La Roja, De la Fuente se había ganado con creces un contrato a la altura de sus logros en el que venía trabajando la FEF desde hace tiempo, pero que no se había podido rubricar hasta ahora a causa del turbulento periodo por el que atravesó el organismo a raíz de la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente y la celebración el pasado 16 de diciembre de las elecciones que auparon a Louzán.

Desde que se consumase su ascenso a la absoluta, De la Fuente ha llevado las riendas de la selección española en 28 partidos, de los cuales ha ganado veinticuatro, empatado dos y caído en los dos restantes. Unos registros extraordinarios que han servido para consolidar una nueva era en la que La Roja ha vuelto a convertirse en la envidia de todos por su propuesta futbolística, pese a las convulsiones que han sacudido a la FEF desde la tempestuosa salida de la presidencia de Luis Rubiales.

Ajeno al ruido generado a raíz de la dimisión del dirigente granadino tras el beso no consentido a Jenni Hermoso y refractario también al proceso que condujo a la inhabilitación de su sucesor Pedro Rocha por extralimitarse en las decisiones que adoptó cuando estaba al frente de la comisión gestora que debía tutelar el proceso electoral, el combinado nacional devolvió el orgullo a la parroquia española con un estilo atractivo y juvenil que le permitió encumbrarse primero en la tercera edición de la Liga de Naciones y hacer cima después en la Eurocopa que acogió Alemania el pasado verano.

Pese a esos dos títulos que le valieron el reconocimiento general, De la Fuente seguía teniendo, a sus 63 años, un contrato por debajo del estatus del que se había hecho acreedor, lo que le llevó a alzar la voz en alguna que otra ocasión. «Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la sub-21», manifestó en una entrevista radiofónica. «Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique hubiese pasado lo mismo», agregó.

La situación de interinidad en la que estaba sumida la FEF impedía que el riojano viese satisfechas sus demandas y, aunque el diálogo entre las partes era fluido, varios clubes permanecían agazapados a la espera de acontecimientos. Sin embargo, una vez materializada la elección de Louzán como nuevo mandamás del fútbol español, ha quedado sellada la renovación de De la Fuente con un caché acorde a los méritos contraídos por el de Haro.

De la Fuente, todavía renqueante de la operación de rodilla a la que se sometió a finales del año pasado, percibirá alrededor de dos millones de euros anuales y llevará el timón de la selección española tanto en el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México como en la Eurocopa de 2028 que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda. Un blindaje de largo recorrido que otorga el sosiego necesario a una selección que afrontará sus siguientes compromisos en marzo, cuando se medirá a Países Bajos en cuartos de final de la Liga de Naciones.

Louzán culmina así uno de los primeros objetivos que se había marcado tras su elección el gallego, quien todavía está pendiente de una inhabilitación si el Tribunal Supremo confirma la condena que se le impuso en 2022 por prevaricar en la concesión a una empresa de la reforma del campo de fútbol de Moraña cuando dirigía la Diputación de Pontevedra. «Es un orgullo estar esta tarde aquí sellando lo que habíamos prometido», dijo el presidente de la federación durante un acto en el que De la Fuente estuvo acompañado por la familia, amigos e integrantes de su cuerpo técnico. «Siempre he dicho que se necesitaba esto para estar y trabajar más tranquilos. Y ahora tenemos calma, tranquilidad, y un buen paraguas con el presidente y la nueva junta directiva. Espero estar aquí muchos años más», aseveró el técnico.