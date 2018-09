Inglaterra 1-2 España Luis Enrique: «De Gea lleva dándonos la razón toda su carrera» Luis Enrique, durante el partido. / AFP El seleccionador español destacó la actitud de su equipo de ir «siempre a por el partido» pero aclaró que queda «mucho por mejorar» COLPISA Madrid Sábado, 8 septiembre 2018, 23:28

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dejó claro que, pese a la victoria de su equipo ante Inglaterra por 1-2, toca «seguir trabajando y mejorando en todo», aunque elogió «el espíritu» de sus jugadores. «Me quedo con el espíritu y las ganas de ir a por el partido siempre. Habíamos encajado un gol y no era fácil. Hemos sufrido, que es lo normal aquí, y hemos ganado, que era muy importante. Ahora, a pensar en Croacia» aseguró.

Cuestionado sobre David De Gea, portero titular ante Inglaterra, que realizó varias paradas de mérito, el seleccionador español se mostró tajante. «Para nosotros no existe ningún debate. De Gea no nos ha dado la razón con el partido de hoy, lleva dándonos la razón toda su carrera. Sus números son de número uno, no sólo español. De número uno mundial. Los errores sirven para mejorar Me gusta Kepa y Pau pero estamos hablando que David es un jugador de nivel top para mí«» afirmó.

El seleccionador español quiso justificar sus cambios diciendo que no eran para sujetar el resultado. «Normalmente, si haces cambios para aguantar, al final pierdes o te empatan», explicó antes de alabar a Saúl, autor del primer gol español. «Es un jugador que me gusta mucho. Es inteligente defensivamente, personalidad para aguantar el balón... Un jugador muy completo», apuntó.

Por último, Luis Enrique justificó la titularidad de Iago Aspas, que en un principio no estaba ni convocado para estos partidos, afirmando que lo vio «muy bien preparado durante la semana» y dejó claro que ese es el camino a seguir para jugar con él. «Conmigo, titulares indiscutibles pocos. Todos tienen que sumar y me tienen que demostrar que merecen jugar en los entrenamientos» finalizó.

Rodrigo: «De Gea nos ha salvado»

Rodrigo Moreno, delantero de la selección española, que anotó el gol de la victoria de su equipo ante Inglaterra, se mostró muy orgulloso del partido de su equipo. «Era un rival muy complicado, ya lo demostró en el Mundial. Hay que destacar que nos hemos recuperado del gol. En la segunda parte nos ha faltado buscar la portería contraria e igual nos hemos metido muy atrás. Suerte que David (De Gea) nos ha salvado» afirmó.

Rodrigo quitó importancia a la circunstancia de que Luis Enrique optase por él como titular. «Todos los que estamos aquí trabajamos para poder jugar y representar a España» aseguró. Por otro lado, quiso destacar el papel del equipo por encima de su actuación individual. «Ha sido un buen partido para mi y, sobre todo, para el equipo. Remontar en un sitio como este demuestra un carácter especial» aseguró.

Por último, elogió la actuación de su compañero David De Gea, que firmó paradas de mérito que mantuvieron el 1-2 para España. «Siempre es importante hacer buenas actuaciones. Espero que la gente hable tanto sobre lo de hoy como lo hacía cuando fallaba» sentenció.

Saúl: «Hemos estado unidos en la segunda parte»

El autor del primer gol de España, Saúl Ñíguez destacó el buen partido hecho por su equipo. «Gran victoria. Durante la primera parte hemos hecho un fútbol muy bueno. Hemos estado unidos en los momentos malos de la segunda parte» afirmó. Además, el centrocampista destacó lo especial que será para él el encuentro antre Croacia del próximo martes, que se disputará en su ciudad, Elche. «Va a ser muy especial visitar mi tierra. Lo había soñado muchas veces con mi club pero con la Selección nunca» afirmó.