«Vamos a luchar, no podemos estar todo el rato lamentándonos»

En los malos momentos, suelen ser los jugadores veteranos los que asumen la responsabilidad y dan la cara por su equipo y sus compañeros. Y ... en esta Unión Deportiva Logroñés sumida en una grave crisis de identidad y resultados, Jon Madrazo es una voz autorizada dentro del vestuario para hablar sobre la situación del equipo. Al de Ortuella es difícil reprocharle algo cuando se hace referencia al esfuerzo sobre el terreno de juego y eso le convierte es uno de los hombres más queridos y respetados por la descontenta afición blanquirroja. Como sobre el césped, el vizcaíno tampoco se guardó nada al analizar el mal momento de la UDL ante las cámaras de TVR con Nuria Jiménez ni escondió el agarrotamiento generalizado en un equipo que quiere darle la vuelta al estado actual porque considera que todavía queda tiempo para lograr el objetivo de alcanzar el 'play off' de ascenso.

- ¿Cómo está el equipo de cara al próximo derbi en La Planilla ante el Calahorra?

- Bien, otra semana de trabajo. Con ganas ya de que llegue el domingo para jugar contra el Calahorra y pensando en hacerlo lo mejor posible. Poco más. No van muy bien las cosas. No nos vamos a engañar, no estamos donde queríamos, no estamos donde las expectativas decían que podíamos estar, pero de nada vale estar repitiendo esto todo el rato, ni volvernos locos diciendo lo mal que estamos. Día a día trabajamos para estar mejor. Comentábamos el otro día en el vestuario que es como si fuéramos en el minuto 70 de un partido y ya empezáramos a lamentarnos de lo mal que lo hemos hecho en los primeros 70 minutos. Todavía hay partido hasta el 90 e intentaremos pelear hasta el final. Hay partidos que se ganan en el 93 y nosotros vamos a luchar hasta que el árbitro pide el final.

- ¿Cuál es la solución para estar donde la UDL quiere?

- Una de las claves puede ser intentar quitarnos un poco de presión. Veo al equipo que últimamente está un poco más agarrotado, sí es verdad. No solo por los resultados, sino que toda la dinámica al final lastra también. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, no somos máquinas, somos personas y, a veces, lo haces lo mejor que puedes y no salen las cosas como te gustaría, pero no nos queda más que seguir intentando hacerlo mejor, seguir corrigiendo errores y trabajar para irnos a casa con la conciencia tranquila de haberlo intentado todo.

- ¿El cambio de Yayo Urzay cree que puede ser el revulsivo que necesitan?

- A la plantilla la veo muy bien con él, estamos contentos, es una persona humilde y muy trabajadora y, desde el principio, creo que la plantilla ha cuajado bien con él. En su cabeza está trabajar y trabajar y hay que hacerle caso en todo lo que nos diga. Sí que es verdad que habíamos entrado en un bucle raro y a veces un cambio puede ayudar. Esta semana y media con él hemos trabajando bien, creo que el partido contra el Utebo fue un partido que, en otras circunstancias, con otra mentalidad, con confianza o con una inercia que te lleva podría haberse solventado con una victoria. Pero es lo que nos toca y no podemos estar todo el rato lamentándonos.

- Toca ir a Calahorra. Conoce al equipo y el campo de sobra.

- Sí, va a ser un partido superdifícil porque es un campo en el que a veces el terreno del juego no está en las mejores condiciones y suele hacer mucho viento. Es un rival aguerrido, que se junta bien atrás y nos costará hacernos con la victoria. También viene de una dinámica mala, es otro equipo que este año tenía otras expectativas y le está tocando amoldarse y trabajar también. Es un duelo de necesitados, cada uno en su lado ,y será un partido muy difícil que se decantará por pequeños detalles.