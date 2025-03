UDL y SDL se suben a un escenario impensable

La UD Logroñés confía en su secretismo para derrotar a la SD Logroñés, favorita y más fiable

Día de derbi, aunque éste no es uno más. Trasciende el calificativo, porque el partido que juegan Unión y Sociedad Deportiva Logroñés no solo reparte los tres puntos, sino que abre o reafirma la recta final de la temporada. La Sociedad, por momento y por números, es favorita, si bien la incertidumbre y la incógnita en la que vive la Unión permite pensar que la lógica se puede romper.

Salvo Carlos Lasheras y su entorno nadie sabe cómo afrontará la UD Logroñés este compromiso. Todo es secretismo en el club de Valdegastea. Semana de trabajo a puerta cerrada y todos en la lista. Aun así, es difícil sorprender en una categoría en la que falta imaginación y sobran halagos.

Los movimientos invitan a pensar en una UD Logroñés veterana. «Les he dicho que les he traído yo», dijo Lasheras al referirse a su charla con los jugadores. Con los que ha traído, porque otros llegan de abajo y da la sensación de que se apoyará en los primeros. No por demostrar que los anteriores técnicos estaban equivocados o no supieron sacar el rendimiento que se supone tiene este equipo, sino por hacer público el potencial de la plantilla siempre y cuando gane, porque aquí la clave es ganar.

Lasheras apela a un once competitivo, algo que no ha sido casi nunca este equipo, a la verticalidad y al ritmo, aunque para que sus hombres plasmen todo eso en el césped necesitará algo más que una dosis de testosterona, amor propio o como quiera llamarlo. Juegue quien juegue, evidenciará la pelea interna que hay en el club por su control. Y el que pierde es el club.

Por parte de la Sociedad Deportiva Logroñés, Carlos Pouso tendrá que plantear el partido con la ausencia de Pau Miguélez, uno de los habituales, por acumulación de tarjetas.

Los que sí podrán ser de la partida son Sergio Gil, Castillo y Castañeda, que han estado entre algodones durante la semana.

«Al final lo plenteamos como un partido más aunque sabemos que será especial. La UDL tiene un gran equipo y será un rival difícil», aseguraba el capitán de la SDL, Argente, en la previa del partido.