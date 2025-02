Sergio Rodríguez advierte: «Necesitamos un cambio radical»

Cambio radical. Es lo que pretende llevar a cabo, o provocar, o pedir Sergio Rodríguez en su plantilla. Advierte el técnico que sin esa metamorfosis ... que afecte a todas las «fases» del juego de la UD Logroñés será muy difícil alcanzar el objetivo, que no es otro que el ascenso. No profundizó en si desde la primera plaza o vía 'play off' pero de sus palabras se desprende una notable preocupación. Reflexión que llega después de una «semana dura» y de asumir públicamente (hay reside la diferencia respecto a lo privado) que cuenta encajas tres goles en seis minutos «tienes que hacer las cosas muy mal»

Semana dura

Es una semana con un comienzo duro, como no podía ser de otra manera, pero hay que intentar dejar atrás el partido contra el Ejea y centrarnos en éste, porque lo bueno que tiene el fútbol es eso, que enseguida tienes otra oportunidad.

Reflexión

Tantas palabras al final… Se habló el lunes y creo que es más que suficiente. Donde tenemos que hablar es en el campo. Yo siempre enfoco de la misma manera este tipo de situaciones, desde el trabajo, la humildad, convencimiento propio y colectivo y desde la unión del vestuario. De pasar todo juntos. Lo bueno, lo malo. Yo lo entiendo así.

Necesidad de cambiar

Tenemos que dar un cambio muy importante para poder tener la posibilidad de acceder a los objetivos que nos hemos planteado a principio de temporada. El cambio tiene que ser radical. Ya sé que un cambio radical no se consigue de un día para otro, pero tenemos que empezar ese proceso de cambiar, de mejorar, desde lo colectivo a lo individual. No hay mucho más que decir, no hay ninguna excusa. Tenemos que mejorar mucho, si no será complicado.

¿En qué cambiar?

El rendimiento individual y el colectivo en todas las fases del juego, aunque hay algunas fases que controlamos más. No quiero poner en el centro el partido del otro día, porque fue muy desafortunado por nuestra parte. Para que te metan tres goles en seis minutos tienes que hacer las cosas muy mal. Luego, ya entras en un estado de convulsión en un encuentro tan importante. Verte con 3-0 en contra a los veinte minutos te hace daño mentalmente, más allá de los errores puntuales que hubo, que fueron importantes. Necesitamos una mejora importante en todos los aspectos. En el juego defensivo, en la intensidad, en el juego ofensivo, en la responsabilidad con balón… en sacar cada uno lo mejor de sí mismo.

Hacer cambios en el once o no

Nosotros nos basamos mucho en no hacer cambios por hacer o porque un jugador venga de un partido en el que no ha estado al nivel que se esperaba. No enfocamos más en lo que vemos durante la semana y en lo que tenemos enfrente. Primero lo nuestro, en la semana, en el rendimiento, en qué jugadores creemos que son los adecuados, a cuáles vemos en el mejor momento... Y luego lo mezclamos con el rival y en cómo queremos jugar. No tiene que haber cambios obligatorios por una derrota de este calado, pero vamos a ver.

Portería

Sinceramente, creo que es uno de los puestos que mejor cubiertos tenemos. Sí que es cierto que cuando llegué estaba Kike con el problema de su lesión. Entró Daza y lo hizo bien. A Kike le dimos los partidos de Copa. Daza ha sido el que más minutos ha tenido, pero entendemos que contar con dos porteros de nivel y tener a uno de ellos sin jugar dos meses no es adecuado. Entendimos que el partido contra el Izarra era bueno para que jugase Kike, tuviese minutos y no estuviera dos meses parado. Entendemos que en cualquier momento podemos utilizar a uno u otro porque los dos son de muy buen nivel. Esa es la explicación, no hay más.

Pablo Valcarce

No fue (no ir a Ejea) por problemas físicos, sino porque Pablo lleva un tiempo sin jugar y entendimos que para el perfil del encuentro había compañeros que podían aportar más cosas.

Tudelano

El Tudelano es un equipo con muy buenos jugadores para la categoría, pero que con las incorporaciones que ha hecho está en ese proceso de engrasar todo. Cuando llegan tantos jugadores en el mercado invernal necesitas tiempo. Para eso están también las pretemporadas. Es un equipo con muy buenos jugadores, jugadores cotizados en esta categoría e incluso alguno viene de categoría superior.