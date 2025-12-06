LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Ayensa, en el partido ante el Sestao. Agencia Lof
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés vuelve a casa con el reto de lograr un triunfo que se le resiste en las tres últimas jornadas

Los blanquirrojos se ven las caras con el Ebro, el equipo del grupo que menos goles ha celebrado hasta la fecha

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:38

Comenta

A la Sociedad Deportiva Logroñés se le resiste el triunfo en las tres últimas jornadas. Los blanquirrojos perdieron contra el Real Unión en Irún ... y después no pasaron de las tablas ante el Ejea en casa y se llevaron un meritorio punto (que pudieron ser tres) de uno de los campos más complicados del grupo: Las Llanas. Pese a esa dinámica, los de Adrián Cantabrana siguen enganchados a la parte alta de la clasificación, pero necesitan celebrar un triunfo que les impulse más todavía en esa pelea. Lo buscarán este sábado (17.00 horas) contra el Ebro.

