La SD Logroñés vuelve a casa con el reto de lograr un triunfo que se le resiste en las tres últimas jornadas

A la Sociedad Deportiva Logroñés se le resiste el triunfo en las tres últimas jornadas. Los blanquirrojos perdieron contra el Real Unión en Irún ... y después no pasaron de las tablas ante el Ejea en casa y se llevaron un meritorio punto (que pudieron ser tres) de uno de los campos más complicados del grupo: Las Llanas. Pese a esa dinámica, los de Adrián Cantabrana siguen enganchados a la parte alta de la clasificación, pero necesitan celebrar un triunfo que les impulse más todavía en esa pelea. Lo buscarán este sábado (17.00 horas) contra el Ebro.

El conjunto aragonés llega en mejor racha que los riojanos. De hecho, no ha perdido ninguno de sus tres últimos compromisos y acumula cinco de los nueve puntos en litigio en esos enfrentamientos. Sus números dejan claro qué tipo de equipo es el de Javier Genovés: un bloque sólido atrás, al que es muy difícil superar, y al que también le cuesta mucho ver puerta. De hecho, el Ebro es el equipo que menos goles ha celebrado en lo que se lleva de campeonato, nueve.

Esas pobres cifras realizadoras son las que llevan a los aragoneses a convivir en la parte baja de la tabla clasificatoria, con solo 14 puntos en su haber. Además, se trata de un equipo que gana pocos partidos, solo dos, pero que también pierde muy pocos encuentros, únicamente tres.Su resultado más repetido es el empate, ya que ocho de los trece duelos que han disputado hasta la fecha han terminado en tablas.

La Sociedad no lo tendrá fácil, pero los blanquirrojos se han mostrado como un bloque fiable en su feudo, donde todavía no conocen la derrota y han sumado tres victorias y otros tantos empates. Para la cita, es de esperar que Cantabrana mantenga a buena parte del bloque al que ha ido dando confianza a lo largo de la temporada con la incorporación de futbolistas como David San Martín. El delantero se estrenó como titular el pasado fin de semana ante el Sestao y lo hizo con gol. Por ese motivo, es probable que el riojano repita en la punta de ataque de un equipo que quiere volver a celebrar una victoria. La de hoy se presenta como una oportunidad para lograrlo.