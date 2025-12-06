LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Maiso corre para festejar con un compañero tras meter el gol del empate en el último segundo del partido ante el Ejea. Carmelo Betolaza

Fútbol | Segunda Federación

Un punto que sabe a triunfo

Maiso puso el empate en el marcador con un derechazo desde fuera del área en el último segundo del partido ante el Ejea

Marta Hermosilla

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:55

Comenta

No fue una victoria, pero supo como tal. El Náxara conquistó este sábado un punto de mérito, sufrido y celebrado como si valiera mucho ... más, al empatar 'in extremis' frente a un Ejea que mira hacia las posiciones de privilegio. En la última acción del encuentro, cuando La Salera ya asumía una derrota dolorosa tras venir de ver ganar a su equipo en sus últimas dos citas, apareció Maiso para firmar un derechazo para el recuerdo y establecer el 1-1 en el marcador que prolonga las buenas sensaciones acumuladas por el equipo en las últimas semanas.

