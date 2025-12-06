Un punto que sabe a triunfo

No fue una victoria, pero supo como tal. El Náxara conquistó este sábado un punto de mérito, sufrido y celebrado como si valiera mucho ... más, al empatar 'in extremis' frente a un Ejea que mira hacia las posiciones de privilegio. En la última acción del encuentro, cuando La Salera ya asumía una derrota dolorosa tras venir de ver ganar a su equipo en sus últimas dos citas, apareció Maiso para firmar un derechazo para el recuerdo y establecer el 1-1 en el marcador que prolonga las buenas sensaciones acumuladas por el equipo en las últimas semanas.

Arturo Guerra sorprendió con cambios de calado en su once. Reformó los laterales con Caño y Ceña, renovó las bandas con Rojo e Iker Landín y devolvió a Orodea a la punta junto a Villos. El plan funcionó desde el inicio ya que el capitán dispuso de la primera gran ocasión con un cabezazo que se marchó rozando el travesaño tras un preciso centro de Landín desde la banda. El Náxara salió decidido, presionó con rigor en cada pérdida y ganó metros con velocidad, avisando de que quería los tres puntos desde el inicio.

Y las ocasiones se sucedieron. Otro centro de Landín encontró esta vez la cabeza de Rojo, que volvió a rozar el gol casi replicando el primer intento de Orodea. Mientras tanto, el Ejea apenas generaba peligro más allá de acciones a balón parado, siempre bien resueltas por la zaga local y por Toño.

Pero el guion cambió nada más comenzar la segunda mitad. En el minuto 48, un contragolpe iniciado desde el portero visitante, prolongado por Ciriano, terminó en los pies de Óscar Jiménez, máximo goleador del Ejea, que definió con solvencia y con una enorme calidad. Un jarro de agua fría que el Náxara acusó durante varios minutos.

El técnico blanquiazul buscó la reacción desde el banquillo: entraron Pepe y Hugo por las bandas, y Campos sustituyó a Álvaro, que ya había visto la amarilla. Mejor prevenir que curar.

Los cambios revitalizaron al equipo local. El portero del Ejea tuvo que intervenir de forma brillante para desviar un misil desde fuera del área y, acto seguido, volvió a lucirse ante el primer balón que tocaba Campos. El Náxara siguió insistiendo a balón parado, pero Pepe no pudo aprovechar tres buenas oportunidades en faltas laterales y un córner.

Con el tiempo agonizando, el técnico quemó su última bala al cambiar a Markel por Orodea. Y cuando La Salera ya digería una nueva derrota, llegó el estallido. Tras un saque de banda, el balón cayó a Maiso, que estaba esperando fuera del área. Entonces, el centrocampista conectó un derechazo seco, ajustado al primer palo, imposible para el guardameta. Minuto 95. La grada explotó.

El 1-1 final dejó un sabor a triunfo. Un punto de oro para el Náxara ante un Ejea que se asomaba al 'play off' y una confirmación de que el conjunto blanquiazul sigue creciendo, aferrado al carácter que ayer volvió a hacer justicia en la última jugada. Quedan dos partidos antes de que acabe el año. La próxima semana tocará viaje a Vitoria, contra el Alavés B, el domingo a las 12.00 horas.