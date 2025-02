«Necesitamos competir bien ante el Ejea»

Competir. Competir para el objetivo esté más próximo y éste no es otro que ganar al Ejea. Ese es el reto que Sergio Rodríguez y ... su jugadores se marcan para este domingo en la localidad aragonesa. Se miden a un club con las mismas aspiraciones, las de pelear por el ascenso, al que ya ganaron en Las Gaunas. Pero necesitan volver a sumar los tres puntos y para ello es fundamental centrarse exclusivamente en lo que suceda sobre el terreno de juego, en lo que pueden controlar. Es lo único que pide el técnico a sus jugadores tras una semana en la que se rebajado la tensión que existía. Rebajar no quiere decir que haya desaparecido.

Normalidad

«Ha sido una semana normal, trabajando en los conceptos que queremos. Estamos en una época en la que tenemos que meter carga para ir bajando de forma progresiva a medida que se acerque el final de temporada. Respecto a los jugadores, Caballero todavía está en su proceso de recuperación. Curro tuvo el típico virus de 24 horas, pero el jueves ya hizo un entrenamiento parcial. Esperamos que no haya problemas para el fin de semana. Hay más futbolistas con molestias, pero hasta mañana no sabremos con certeza de los jugadores que podemos disponer»

Ejea

«Nos tenemos que fijar en nosotros, en encontrar nuestro mejor nivel. Ser cada día mejores, al final yo creo que ahí está el secreto. El Ejea es un equipo que está logrando unos resultados muy buenos, un equipo duro, muy fuerte en su campo y que no necesita marcar muchos goles para ganar. Una vez que se pone por delante en el marcador es muy complicado, porque tiene mucho oficio, está muy bien trabajado y domina facetas como el balón parado, por ejemplo»

«Este partido es súper importante para nosotros, como todos. Es un encuentro para competir bien. Competir. Cuando hablo de jugar es hacer lo adecuado en cada momento. Y a veces es pegarle un patadón, a veces es tener la pelota, a veces es jugar a la contra, a veces es defender... Estos partidos, contra estos rivales, son para jugar bien. Si no competimos bien, será un rival complicado».

¿Ha cambiado algo la última victoria?

«No, no ha cambiado nada. Nada en el sentido de que estamos más cerca de arriba, pero tenemos que ser mejores. Y ni por una derrota ni por una victoria vamos a dejar de buscar esa esencia, que para nosotros es lo importante».

¿Fractura cerrada con la grada?

«Bueno, yo puedo hablar del partido del domingo, que a pesar de que la media hora primera no fue nada buena, la gente aguantó y estuvo con nosotros. No sé si han captado el mensaje o también van acercándose a esa visión que tenemos nosotros, la de que no va a ser nada fácil, que tenemos que pelear mucho los partidos. Cuanto más de nuestra parte estén durante esos 90 minutos, mejor. Y cuando acabe el partido, que cada uno que exprese lo que crea oportuno»

La mente y la opción del coliderato

«Quiero es que nos olvidemos de este tipo de cosas y que entrenemos bien, trabajemos bien, que los domingos estemos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, que al final es lo que pasa dentro del campo. Tenemos que intentar que lo externo nos afecte lo menos posible. Lo que buscamos es sacar el mayor nuestro rendimiento. Y con ese mayor rendimiento, a ver hasta dónde nos da. Más que lo mental, vamos a centrarnos en trabajar bien. Esta semana lo tenemos más cerca que la pasada, aunque también entonces dependíamos de nosotros mismos. El objetivo que se planteó era el de ascender. Vamos a ver si lo conseguimos, vamos a luchar por ello. Creo que todos estamos con esa mentalidad, pero hablar constantemente de ello resta. En lo que yo quiero insistir es en lo que está en nuestras manos: trabajar muy bien, preparar bien los partidos y competir el fin de semana. Al final de la temporada la clasificación nos pondrá en nuestro sitio»