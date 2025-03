Cara de niño bueno e incluso asustado. La de esta mañana ha sido la primera rueda de prensa de Yayo Urzay, su bautismo. Es el ... nuevo entrenador de la UD Logroñés. Y se le notaba. Nervioso, pero ilusionado, como cuando un niño se adentra en la carpa de un circo con toda la ilusión de sus pocos años. Pero al final, disfrutó. A su manera, pero no lo pasó tan mal cómo pensaba. Dejó frases cortar, reiterativas, con mensajes muy claros. Similares a los que ha transmitido a su vestuario. Como un niño con zapatos nuevos, pero con la ambición que le otorga la oportunidad (que después de lo visto le podía haber llegado el pasado verano) y su deseo de responder al club que conoce desde sus cimientos. «El mensaje es ser valientes e ir a ganar el partido», sentencia ante la visita del Utebo.

Sensaciones

¿Cómo me siento? Súper ilusionado por poder ayudar al club, por poder ayudar al equipo, por la oportunidad que me ha brindado y porque son capaces de confiar en mí. Soy un hombre de club. Agradecido, muy agradecido a toda la familia de la UDL, del Logroñés. Agradecido por todas las muestras de cariño que he recibido estos días de mi familia, de los amigos y de mucha gente que me ha dado ánimos y mucha energía para afrontar este reto.

Primeros días

Me he encontrado con una plantilla comprometida y que trabaja. Estos dos días se ha entrenado con mucha intensidad, con mucho nivel. Siento que tiene ganas de revertir la situación y estoy seguro que lo va a hacer.

La afición

Ahora mismo no puedo pedir nada a nuestros aficionados. Somos nosotros los que le tenemos que dar y si les damos, seguro que estarán con nosotros.

La mente

No tengo dudas de su trabajo, de su compromiso y de su profesionalidad. Mentalmente, el que esté yo aquí igual les cambia la cara, igual les ayuda a liberarse un poco. Es un nuevo mensaje, son nuevas ideas,... simplificar las cosas. En estos primeros días tampoco puedes cambiar todo de golpe. Me he centrado más en preparar la semana y el partido contra el Utebo. He mandado mensajes cortos, sencillos, para no complicar las cosas. Trato de demostrarles mi confianza en ellos y decirles que sean valientes. Ahora está claro que nosotros tenemos que ir a ganar. El mensaje es ser valientes e ir a ganar el partido.

Objetivo claro

El objetivo ahora mismo es el 'play off', hay que ser realistas. El primer partido que me ha tocado es súper complicado. El Utebo marcha por delante de nosotros, está haciendo las cosas muy bien y juega muy bien al fútbol. Es difícil, pero igual es mejor comenzar contra un rival difícil. Me he centrado más en nosotros, en desbloquear la mente, en limpiar las cabezas y transmitirles, sobre todo, que sean valientes. Vamos a ir a por ellos desde el primer momento. Los chicos que ahora están en la primera plantilla me conocen, saben que soy exigente, que me gusta trabajar, la intensidad, la agresividad, la verticalidad,... Yo creo que al final, si puedo aportar algo, es eso.

El gol

Tenemos una de las mejores plantillas de la categoría. Tiene capacidad y talento, pero los jugadores tienen que liberarse y ser ellos mismos. Que jueguen con alegría. Doy mucha importancia a la finalización, a jugar fácil para generar muchas situaciones de gol. Lo hemos trabajado todos los días y seguiremos en ello. Hay que llegar con gente al área y acabar las jugadas, que es lo principal. Tú puedes tener el balón, pero si no generas oportunidades no sirve de nada. Y hacer el fútbol fácil.