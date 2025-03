La UD Logroñés llega a su cruce de caminos

La UD Logroñés apela a una mutación para ganar en Eibar y recuperar la ilusión

La UD Logroñés visita al líder. La estadística dice que este tipo de partidos, frente a equipos de la zona alta de la clasificación, no se le dan bien, no es capaz de ganarlos. Ahora bien, algún día tiene que cambiar la dinámica y los blanquirrojos no solo esperan que sea esta mañana (12.30 horas) sino que lo desean. Pero para llegar al minuto noventa y ganar antes deben dar diferentes señales.

Que la UDL se juega mucho en Unbe huelga repetirlo. Sergio Rodríguez tiene dónde elegir para formar su once. Ese once que no logra definir y al que ha dado vueltas y más vueltas en sus once partidos en el banquillo, con hasta cinco cambios de un compromiso a otro. Debe formalizar una alineación de garantías y que dé respuestas, por ejemplo, al adversario. «No vamos a poder llevar el peso del partido durante todos sus minutos», asevera como advertencia. «El Eibar es muy físico, juega mucho para adelante y te pone en situaciones complicadas», explica. En suma, un equipo exigente individual y colectivamente. «Tendremos que ser determinantes en los duelos porque si no, nos van a comer», adelanta. Es decir, a la elección de un once acertado -en el que pudiera estar Antonio Caballero anteponiendo la necesidad a su reciente salida de una lesión muscular-, le debe acompañar un grupo de jugadores que trabajan y sepan sufrir. «Tenemos que asumir que sufriremos», repite. Así, la UD Logroñés deberá apelar a la inteligencia para saber leer el partido. «Habrá momentos en los que tengamos más balón y seamos protagonistas y habrá en los que nos tocará defender más y buscar otro tipo de situaciones», detalla.

El Eibar B no es líder por casualidad. Comenzó la temporada bajo la etiqueta de recién ascendido y hoy viste la de favorito, incluso al ascenso directo. En casa solo ha cedido dos derrotas y dos empates, mientras que ha ganado en cinco ocasiones. Y la UD Logroñés, por contra, no es el visitante más brillante. Le cuesta, y mucho, vencer a domicilio. Es por eso que los riojanos tendrán que afrontar una situación límite. En la que cada uno deberá sacar «lo mejor de sí mismo, ser valiente, estar juntos e intentar competir».