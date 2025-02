La UD Logroñés no coge el ritmo necesario para asaltar al líder

José Martínez Glera Logroño Martes, 18 de febrero 2025, 08:00 Comenta Compartir

Las cuentas no salen. La UD Logroñés, al igual que el resto de equipos, ha entrado en el terreno de las emociones que provocan resultados ... esperados, inesperados e incluso la ansiedad por alcanzar el objetivo lo antes posible. Pero las cuentas no salen. La UD Logroñés es peor equipo en esta segunda vuelta que en la primera, aunque ha encontrado una pequeña ayuda en que sus competidores también están cometiendo fallos. Si su aspiración sigue siendo la primera plaza dispone de treinta y tres puntos para neutralizar una desventaja de seis. Y no solo eso. Ahora la amenaza por entrar entres los cinco primeros, del tercero al quinto sobre todo, es mayor porque son más los equipos que aspiran a esos puestos.

«Se nos ha ido en cinco minutos de manera escalofriante», admitía Sergio Rodríguez en Ejea. Al técnico no le salían las palabras de la boca porque sabía que el error era mayúsculo. Error, no solo en este partido, que viene siendo una constante en la UDL. Parecía que el cambio de técnico había cambiado el rumbo, pero de momento no lo ha logrado, al menos ese golpe de timón de ciento ochenta grados que se presumía iba a dar. Las cuentas son claras en esta segunda vuelta. La UD Logroñés ha acumulado nueve puntos en los seis encuentros jugados. Ha ganado a Aragón e Izarra, ha empatado contra Alavés B, Teruel y Gernika y ha perdido frente al Ejea. Es un momento diferente, pero para todos, respecto al inicio de la temporada. En aquellos seis compromisos sumó catorce puntos, porque ganó cuatro partidos y empató dos. La diferencia contable reside en que entonces superó al Gernika y al Ejea. Ahí están los cinco puntos de diferencia. Diferencias que se establecen también por los goles. En la primera vuelta marcó ocho y encajó dos; en la segunda ha marcado once, pero ha encajado seis. A pesar de su pelea constante con el gol, ha sumado más, pero es evidente que su sistema defensivo se resiente. Concede más ventajas al rival y, como ha sucedido en Ejea, añade errores. Porque además, la competición está demostrando que es más importante acumular victorias aun cayendo en más partidos que perder en pocas ocasiones. La UD Logroñés es el equipo que menos veces ha sucumbido, tres, pero está a seis puntos de dos clubes, Eibar B y Arenas, que han perdido en cinco ocasiones. El Ejea ha salido derrotado en seis jornadas, pero suma un punto más que los blanquirrojos. Así, la diferencia reside en la victoria. Catorce para los dos primeros clasificados, doce para el Ejea. La UDL suma diez, los mismo que Teruel o Alfaro, en la octava y novena posiciones, respectivamente. Un bajo número de triunfos y uno muy alto de empates le lastra, pero a su vez le permite estar en ese grupo. Reparto de responsabilidad «El responsable es el entrenador y me hago responsable de la derrota», dijo tajantemente Sergio Rodríguez el domingo. Suya es, pero también de sus jugadores. No está en su mano que Yasin o Daza cometan fallos tan graves, por mucho que se advierta en los entrenamientos. El gran déficit blanquirrojo sigue estando en ataque. En los diez partidos de la UD Logroñés bajo la batuta del entrenador riojano promedia 1,1 goles por encuentro. Muy pobre bagaje si se tiene en cuenta, además, que ocho han llegado en dos encuentros. El número de empates supera al de victorias, cinco frente a cuatro, mientras que la única derrota llegó el domingo. Para estar arriba es necesario sumar más triunfos. ¿Por qué ha recortado diferencias respecto al liderato? Porque la UD Logroñés ha sumado nueve puntos en esta segunda vuelta y el Arenas siete. De ahí, los seis de desventaja cuando tras el partido jugado en Alfaro la brecha era de ocho. El Eibar B es mejor, con 12 puntos, los mismos que suma la SD Logroñés en la segunda vuelta, aunque lejos de los dieciséis de Ejea y Teruel. El primero ha entrado entre los cinco primeros y el segundo se asoma a esas plazas, pues se ha colocado a tan solo tres de la quinta. Pero la responsabilidad se extiende a los jugadores. No han acertado en la interpretación en más de un partido, sin olvidar carencias en la plantilla, a pesar de haber dispuesto de dos mercados. La principal, la de un jugador de jerarquía que mande en la medular y sea capaz de mover el sistema ofensivo blanquirrojo, sin continuidad hoy.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión