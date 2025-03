«No ha sido una decisión meditada, sino de orgullo y amor propio»

Sin prisa, pero acelerado en el verbo. Carlos Lasheras ha ofrecido este viernes su primera rueda de prensa como entrenador de la UD Logroñés, ... el cuarto de la temporada. Regresa el banquillo ante el peligro en el que vive la primera plantilla, defiende a una plantilla que confeccionó él aunque no este funcionando deportivamente. Aun así, ni ataques ni reproches. No se siente solo y sí arropado, aunque esta mañana estuviera solo en la sala de prensa. No había más técnicos de la casa. Otros días, sí. Regreso por orgullo, amor propio y carácter, ni por demostrar que los demás estaban equivocados. Regreso quince días después de que llegase Yayo Urzay al primer equipo y de que otro técnico se quedase con las maletas hechas. El tiempo juzgara si el regreso es el adecuado o no.

Regreso

Es una situación que no vivía desde hace muchísimos años, muy diferente a lo que estaba acostumbrado en los últimos años. Pero bueno, veo que el equipo está con fuerza y que se entrena con mucha ilusión. Vamos a intentar darle la vuelta a los últimos resultados

Por qué da el paso

La dinámica de los últimos partidos nos estaba alejando mucho de nuestro objetivo. Entendía que teníamos que dar una última intentona para poder recuperar otra vez nuestra imagen, nuestros resultados e intentar volver a una dinámica ganadora.

Corazón

No ha sido una decisión meditada, sino de orgullo y de amor propio. ¿Qué puedo aportar al equipo? Espero que los resultados que no hemos conseguido en las últimas semanas. Tenemos que demostrar que estamos capacitados para estar más arriba

Mensaje a los jugadores

Les he dicho que yo les he traído a todos ellos, que confío en ellos y que entre todos lo vamos a sacar. Y que vamos a ganar el domingo para empezar. Es un equipo que entrena bastante bien. Yo creo que el problema que ha podido es quizá la competición o quizá que lo que se entrena no se saca los domingos en el campo. Es gente que trabaja, que tiene ilusión. Vamos a sacarles lo que tienen dentro. Vamos a generarles confianza. Vamos a hacerles ver que son buenos jugadores, mejores de lo que parece o de lo que dice la clasificación. Llevamos seis partidos sin ganar. Necesitamos ganar.

Ahora y no hace quince días

Porque llevábamos cinco o seis partidos sin ganar y necesitábamos un cambio. Porque si no, moriremos a la orilla y no puede ser. Tenemos que intentarlo.

Dos semanas perdidas

No se ha perdido nada. Estamos todavía a tiempo. No se pierde porque la gente. La situación no ha sido fácil. Yayo es un chico de la casa. Ha hecho un buen trabajo y seguro que va a volver a tener su oportunidad. Para él ha sido un golpe duro, pero igual que lo puede ser para otros entrenadores que también acaban sus días.

Por qué no compite el equipo

Vamos a intentar que compita el domingo. Vamos a intentarlo. Para eso hemos trabajado esta semana, para sacarles lo que tienen dentro, para sacar el amor propio y el orgullo de cada uno de ellos. Demostrarles que para eso se les ha traído aquí y que hemos confiado en que ellos eran jugadores importantes y que pudieran ofrecer rendimiento.

El fútbol según Carlos Lasheras

Me gustan los equipos competitivos, verticales, rápidos, agresivos,... pero competitivos sobre todo.

Qué supone para su carrera bajar al banquillo

Yo no trabajo para nadie. Yo trabajo para el club y para el equipo que hemos construido y lo que quiero es sacar esto adelante. Es lo único que pienso. No pienso en mi futuro. Mi única preocupación es la del domingo. ¿No haber renovado? Quizás son las sensaciones que tiene Félix en este momento. Como siempre digo, el fútbol cambia mucho de un día para otro. Si me llegan a decir hace cinco días que iba a estar aquí sentado no lo hubiera pensado. En el fútbol no se puede decir nunca lo que va a pasar mañana. Ahora estoy aquí, voy a darlo todo, tengo orgullo, tengo amor propio y voy a intentar sacar esto adelante.

Demostrar que los demás estaban equivocados

¿Equivocados? ¿Quién dice que están equivocados? Las situaciones muchas veces te comen. En el fútbol ocurren estas cosas y nos va comiendo. La bola empieza siendo pequeñita pero se hace tan grande que es muy difícil pararla. Lo que vamos a intentar es parar esa bola que viene tan enorme.

El rival

Valoramos el rival, pero la idea principal esta semana era recuperar a nuestros jugadores, recuperar nuestra energía, recuperar esas ganas de ganar, esas ganas de competir, y en eso ha sido principalmente en lo que hemos trabajado. Lógicamente, hemos estudiado al rival, que se encuentra en un buen momento, no nos vamos a engañarnos. Está con confianza, se encuentran en un buen momento y nosotros no, pero bueno, sabéis que el fútbol cambia de un día para otro.

Todo o nada

No, no, tampoco. Cuando hablamos de que es una final, es una final, pero son puntos y quedan siete partidos. Si no ganas uno, pero ganas los otros seis, te da. Tenemos que centrarnos en sacar el partido y sumar tres puntos y luego ya veremos lo que pasa en el futuro.

Julio Bañuelos

Julio es una persona que ha trabajado conmigo muchos años, es de mi plena confianza. Tiene experiencia, nos entendemos perfectamente, y su experiencia me ayudará porque llevo muchos años sin entrenar.

Soledad

No me siento solo, para nada. Me siento con mi gente. ¿Arropado? Sí, porque en el momento que te arropa el presidente, eso es importante. Pero bueno, ni en el fútbol y ni la vida no me han regalado nunca nada. Lo que hay que hacer es arrear, apretar, echarle narices y al toro. Eso es lo que hay que hacer.

¿Hasta final de temporada?

Nunca lo sabemos tal y como es el fútbol. Igual me pega algo al corazón no acabo.

Afición

Es un partido de rivalidad. ¿Qué voy a pedirle? Tenemos que contagiar a la afición y darles nosotros para que luego nos apoyen. Tenemos que transmitir que queremos ganar. Yo sí confío en esta plantilla, por eso estoy aquí. Si no, no estaría. Otra cosa es que el fútbol te lleva a donde te lleva y ahora mismo estamos fuera del play off, a cinco puntos. Hemos estado muchísimas jornadas dentro del play off, veinte creo. Ahora estamos a cinco. Entonces, tenemos que cambiar esta dinámica.