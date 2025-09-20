LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los blanquillos aspiran a competir y puntuar esta tarde con el apoyo de su afición ante el Basconia. E. P.

El Alfaro recibe al Basconia con el afán de seguir compitiendo

Los blanquillos se miden al segundo filial del Athletic, recién ascendido y poblado con jugadores en edad juvenil

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:14

En el estreno liguero, recibió al histórico Sestao River, un recién descendido de Primera Federación con anhelos de regresar a ella al que plantó cara y pudo remontar para amarrar su primer punto al empatar a 2. En la segunda jornada, visitó al Eibar B, también aspirante, al que tuteó, ante el que se puso por delante en dos ocasiones en el marcador y sólo perdió los puntos en un fatídico tiempo añadido. En el tercer capítulo de esta campaña, el Alfaro recibe esta tarde al Basconia, que vive su primera campaña en Segunda RFEF después de muchas temporadas en Tercera. Lo hace desde las 17.00 horas en La Molineta y con la misma intención de los anteriores: competir, máxima absoluta del entrenador Óscar Gurría ante cualquier adversidad.

No ha favorecido tampoco el inicio del calendario liguero a los de Basauri, que empataron a dos en su visita a Utebo y a cero al recibir a la SD Logroñés. Por ello, el segundo filial del Athletic, un equipo con muchos jugadores en edad juvenil, llegará a La Molineta con ansias de sumar los tres puntos, la misma intención que los blanquillos para brindar una primera victoria ante su afición. Será en un partido adelantado excepcionalmente al sábado en lugar del horario habitual de las tardes de los domingos.

Después del exigente inicio liguero, con el partido de dieciseisavos de la Copa Federación del miércoles 10 en San Sebastián de los Reyes, la plantilla ha podido retomar esta semana las sesiones habituales de entrenamiento. Y el cuerpo técnico ha estudiado la recuperación de varios de sus hombres tocados o cargados. Con todo, el cuerpo técnico confía en contar con la mayoría para esta tarde, con la principal duda del central Álvaro Santos, con molestias.

