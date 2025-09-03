LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de La Molineta, el campo del Alfaro. Ernesto Pascual
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro organiza una comida de aficionados como apoyo al partido contra el Sestao

El evento será a las 14.00 horas en la cafetería de Los Pantanos por un precio de 16 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:47

La primera jornada de esta temporada en Segunda Federación coincide con las fiestas del Burgo, las terceras y últimas en el calendario de los alfareños. Ante estas celebraciones, la directiva del Alfaro quiere imprimir con una comida con los aficionados el ambiente festivo a un domingo en el que los blanquillos reciben al Sestao en La Molineta.

Buscando crear un plan completo para el día, esa comida de la afición será a las 14.00 horas en la cafetería de Los Pantanos por un precio de 16 euros. De cara al partido, la directiva ha dispuesto los precios de 10 euros la entrada general para no socios, 5 para jóvenes y 2 la infantil.

Además, ante este inicio de temporada, el club mantiene la campaña de abonos con el lema 'El Alfaro te interesa'. Los interesados pueden renovarlo en Loterías Arellano, en las taquillas de La Molineta y en línea en su página web.

