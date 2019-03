Francia El padre de Neymar: «Estamos trabajando en una renovación con el PSG» Neymar y su padre. / Afp «La probabilidad de no salir es muy grande. Es su segundo año, tiene tres más de este contrato y estamos hablando para renovar», señaló el Ney Pai JAVIER VARELA Madrid Lunes, 25 marzo 2019, 16:45

El futuro de Neymar sigue dando mucho de qué hablar. El último en hacerlo ha sido su padre y representante. Ney Pai sigue viendo a su hijo con la camiseta del París Saint-Germain, a pesar de la decepción de la Champions e incluso piensa en renovar su vinculación con el equipo francés. «Las probabilidades de salir no son muy grandes. Tiene tres años más de contrato y estamos hablando para una renovación con el París Saint-Germain», ha asegurado en una entrevista concedida a UOL Esporte.

«El nombre de Neymar siempre sale en las ventanas de fichajes», reconoció el padre del futbolista. «Eso no significa nada, llevamos así desde que tiene 17 años, pero la realidad es que sólo lleva dos traspasos en su vida. Dos fichajes y diez años de especulación«, añadió para defender a su hijo, que está en la órbita del Real Madrid desde el pasado verano. «La probabilidad de no salir es muy grande. Es su segundo año, tiene tres más de este contrato y estamos hablando para renovar», ha sentenciado.

Además, Ney Pai desveló que el viaje a Brasil para los carnavales, que fue muy criticado por los aficionados ya que estaba en plena recuperación de su lesión en el pie, fue «con permiso explícito del PSG». «A veces le damos distracciones, porque mentalmente estos chicos, a este nivel de tensión lloran, sufren, sienten... El carnaval es un escape», explicó. Además, señaló que «Neymar no estuvo una hora caminando en el Carnaval. Estaba en uno de los mejores sitios, con toda la asistencia posible, con un sofá para sentarse, con bebida si quería beber, con todo...». Y fue rotundo al señalar que «este tipo de afirmaciones son las que molestan a Neymar».

«Si Neymar se mantiene en pie lo lesionan y si cae al piso lo llaman de 'piscinero'. Entonces es mejor que Neymar siga siendo Neymar»

Por último, el padre quiso defender a su hijo de las acusaciones de 'psicinero': «Neymar se lanza (al piso) sí. Yo, particularmente, creo que Neymar no puede arriesgar en ciertos momentos, porque él no resultaría beneficiado». Para justificar sus declaraciones, Ney Pai recordó que el pasado 23 de enero, en el triunfo por 2-0 sobre el Estrasburgo en la Copa de Francia, Neymar permaneció de pie, sin tirarse, después de recibir dos faltas que no fueron sancionadas y en la tercera recibió el golpe en el metatarso que lo tiene lesionado. «Es duro, si Neymar se mantiene en pie lo lesionan y si cae al piso lo llaman de 'piscinero'. Entonces es mejor que Neymar siga siendo Neymar», manifestó el empresario, quien aconseja para su hijo «no perder la alegría» cuando juega y saber enfrentarse «a la prensa» que lo critica y «no lo conoce» a fondo. «Yo no lo veo mimado dentro de la cancha -agregó-, porque no veo a nadie protegiéndolo, ni acariciándole la cabeza», finalizó.