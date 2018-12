Real Madrid Solari: «Cuando no eres contundente te toca sufrir» Santiago Solari, durante el partido. / Afp El técnico blanco, a pesar de la ajustada victoria, confesó irse «muy satisfecho» porque su equipo «jugó una muy buena primera parte» R.C. Madrid Sábado, 15 diciembre 2018, 21:37

Santiago Hernán Solari intentó explicar ante los medios la pírrica victoria lograda ante el Rayo Vallecano en el último partido del año del equipo blanco en su estadio. El entrenador del Real Madrid elogió la primera parte de su equipo y lamentó la falta de acierto de cara a la portería rival. «Me voy muy satisfecho. Hemos jugado una muy buena primera parte», señaló el argentino. «Hemos sido dominadores y hemos generado ocasiones y debimos irnos al descanso con un resultado más holgado», añadió antes de lamentar que «cuando no eres contundente, en algún momento te toca sufrir. En el segundo tiempo también tuvimos alguna ocasión».

Como pasó ante el Huesca, en la segunda parte el equipo bajó su rendimiento ya punto estuvo de llevarse un disgusto sino hubiera sido por Courtois. «Los rivales también juegan y el Rayo juega muy bien», comentó Solari. «El Rayo lo ha demostrado con otros equipos y estoy satisfecho porque no hemos concedido nada, hasta esa del último minuto en la que estuvo muy bien Courtois. Cuando juegas muy bien, y lo intentas pero no concretas, es normal, el partido se mete en esas mesetas». La falta de acierto es una de las asignaturas pendientes del equipo blanco, pero Solari no le da mayor importancia porque «me preocuparía más si no las tuviéramos. Sobre todo Asensio estuvo muy activo, se movió en defensa, buscó el gol con ahínco y ese es el Asensio que quiero ver y todos queremos ver. Que siga insistiendo porque va a entrar».

El resultado corto provocó el nerviosismo, los murmullos y algunos pitos en el Santiago Bernabéu, aunque Solari no debió escucharlos porque confesó que «me encantó el apoyo de la afición durante todo el partido, así es como nos gusta. Buscamos su apoyo y hoy estuvieron cálidos. Nosotros lo acompañamos con el juego. La sensación de la última ocasión... Es normal, es parte del fútbol». Además, aprovechó para reivindicarse al recordar que «estamos contentos también porque pasamos primeros a octavos de la Champions, estamos clasificados en la Copa y hemos recortado puntos con el líder».

Por último habló de Karim Benzema, que tuvo que retirarse antes de tiempo lesionado. «Creo que es un golpe. Asensio también ha tenido un golpe. Pero no me parece más que eso. Lo veremos mañana en el avión porque no tenemos más tiempo», señaló sobre el viaje a Abu Abi para disputar el Mundial de Clubes.