Partido en Estados Unidos Rubiales: «Lo que ha firmado Tebas no tiene valor» Rubiales, en una foto de archivo. / EFE El presidente de la Federación dejó claro, en una entrevista a 'The Guardian', que el Girona-Barcelona no puede disputarse en Estados Unidos sin la autorización de su organismo COLPISA Madrid Viernes, 7 septiembre 2018, 19:20

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, concedió una entrevista al diario ingés 'The Guardian' en la que repasó varios temas de sus primeros meses de mandato, siendo muy tajante a la hora de pronunciarse sobre el encuentro entre el Girona y el Barcelona, que Javier Tebas y LaLiga pretenden que se juegue en Estados Unidos.

Para Rubiales, lo firmado por Tebas, carece de valor. «Ha firmado un acuerdo para el que no está autorizado, así que no tiene valor. No significa nada sin nuestra autorizacion. Veremos que pasa con ese partido» destacó el presidente de la FEF, además de dejar un recadito al máximo mandatario de LaLiga. «Tebas se comporta así con todo lo que hace. Siendo franco, es un maleducado. Su estilo es el de faltar al respeto» declaró.

Para Rubiales, la manera de actuar de Javier Tebas con respecto a este tema fue «una falta de respeto, algo desleal e incomprensible». «Tebas habló con todo el mundo salvo con quien tiene que hablar. Es curioso que siempre cuestione el comportamiento del resto cuando el suyo deja mucho que desear» afirmó. El presidente de la Federación destacó que no recibieron «ni una simple llamada» por parte de LaLiga, a la que acusa de «haber ignorado a los jugadores e incluso a los equipos». Además, quiso recordar la opinión de FIFA, que no tiene ninguna potestad en este conflicto, en lo referente a llevar partidos de una Liga al extranjero. «El presidente de la FIFA protege las competiciones domesticas y llevar una a jugar a un país extranjero representa una invasión a ese país» sentenció.

Además volvió a justificar el despido de Julen Lopetegui nantes del debut en el Mundial de Rusia contra Portugal. «Traté de actuar con honestidad y de acuerdo a nuestra ética. No tiene sentido volver atrás. Estamos en al era de Luis Enrique y estoy convencido de que vamos a estar muy orgullosos del equipo».