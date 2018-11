Jornada 14 El Eibar espera sorprender a un Rayo apurado Míchel, entrenador del Rayo Vallecano. / Fernando Villar (Efe) El conjunto madrileño llega con mucha necesidad y dudas al duelo con los armeros, que esperan mantener su senda victoriosa tras imponerse la pasada jornada al Real Madrid EFE MADRID Viernes, 30 noviembre 2018, 06:30

El Rayo Vallecano afronta un partido de máxima necesidad con el futuro en la categoría y del entrenador Míchel en juego mientras que el Eibar, tras ganar al Real Madrid la pasada jornada, espera mantener su senda victoriosa para seguir escalando en la clasificación.

El Rayo Vallecano llega a este partido con mucha necesidad y dudas, más que por su juego por su mala dinámica de resultados, puesto que no gana desde la jornada cuatro frente al Huesca y encadena once partidos ligueros sin sumar de tres.

Los números del equipo madrileño se resumen en un triunfo, cuatro empates y ocho derrotas que lo sitúan penúltimo de la clasificación empatado con el colista, Huesca. El mal rendimiento del Rayo se debe en gran parte a la fragilidad defensiva que está mostrando. Ha encajado 28 goles en trece partidos, lo que supone una media de más de dos por encuentro, una cifra inviable para un equipo que aspira a la permanencia.

Frente al Eibar, el Rayo espera hacer borrón y cuenta nueva y, como ha dicho Míchel, que sea «el punto de partida para iniciar la escalada en la clasificación». Para este partido Míchel cuenta con la importante baja del lateral derecho peruano Luis Advíncula, titular indiscutible desde la segunda jornada. Para suplirle el técnico madrileño baraja dos opciones. Una es apostar por Tito, ya recuperado de una lesión pero que no juega desde la primera jornada, o sacar al central uruguayo Emiliano Velázquez por ese costado.

Mendilibar recupera a Diop y Arbilla

Por su parte, el Eibar viaja a Vallecas para tratar de mantener el juego que desplegó la pasada jornada en Ipurua ante el Real Madrid y lograr así otra victoria que le haría llegar hasta los veintiún puntos en la jornada catorce, una buena situación para la consecución de sus objetivos.

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, recupera a dos pilares importantes como son Diop y Arbilla, si bien no está nada claro que vayan a ser titulares. Antes de la visita del Real Madrid muchos se lamentaban de las bajas del equipo y sobre todo de la de Dmitrovic pero, una semana después, parece que pocos les echan ya de menos.

Lo lógico sería que Mendilibar apostase por el once de la pasada semana, aunque con el técnico vizcaíno todo es posible, y más teniendo en cuenta que en el equipo no existen estrellas indiscutibles. Si acaso Cucurella es el que parece que se ha ganado a pulso el seguir en el once inicial por delante de Cote en la banda izquierda. También Rubén Peña y Orellana parecen dueños de la banda derecha y tanto Enrich como Kike llegan de marcar, por lo que tampoco parece lógico que ninguno se quede en el banquillo.

Eso sí, pese a que aún está lejos, Mendilibar no puede dejar de mirar a los dos partidos que tiene en el horizonte. La vuelta de Copa en Ipurua ante el Sporting y la visita del Levante, por lo que tampoco sería del todo descabellado que comenzasen ya las rotaciones.

-Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dmitrovic, Tito, Amat, Gálvez, Alex Moreno, Comesaña, Embarba, Imbula, Pozo, Trejo y Raúl de Tomás.

Eibar: Dmitrovic, Rubén Peña, Ramis, Oliveira, Cote, Orellana, Jordán, Escalante, Cucurella, Enrich y Kike García.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro).

Estadio: Vallecas.

Hora: 21:00 h.

TV: beIN LaLiga