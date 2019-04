Cuartos I Ida Piqué: «Nosotros hemos ganado Champions, Ligas y Copas» Gerard Piqué, durante la rueda de prensa previa al United-Barça. / Lee Smith (Reuters) El central del Barça, que regresa a Old Trafford más de una década después, asume con más «ilusión» que «presión» la eliminatoria de cuartos de Champions, techo culé en las tres últimas campañas JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 9 abril 2019, 19:25

No hay presión sino ilusión en el seno del Barça antes de afrontar ante el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, techo culé en las últimas tres campañas, al menos eso es lo que aseguró Gerard Piqué en la previa del duelo de ida en Old Trafford. «No sentimos presión por ganar la Champions, llevamos muchos años en esto y la mayoría de los jugadores del vestuario sabemos lo que es ganarla, incluso varias veces. Tenemos ilusión y ganas de estar en semifinales, el primer paso para conquistar esta competición. La presión sería si no la hubiéramos ganado nunca o si solo tuviéramos la opción de la Champions para ganar un título», señaló, en referencia al máximo rival, un Real Madrid ya eliminado a manos del Ajax y que a diferencia del Barça, sólo en 2017 acompañó la conquista de la 'orejona' con la Liga.

«Las cosas van como van y la historia es la que es. El Madrid ha ganado las Champions que ha ganado en los últimos años y nosotros hemos ganado Champions, Ligas y Copas. Compararnos es cosa vuestra pero podemos estar contentos con lo que hemos logrado y tenemos ganas de seguir ganando», dijo en referencia a los blancos tras ser cuestionado por la necesidad del Barça de recuperar el trono continental tras tres años de dominio de su rival.

La eliminatoria tendrá además un sabor especial para un jugador que estuvo en los 'Diablos Rojos' hace más de una década, cuando era apenas un joven que empezaba en el fútbol. «Recuerdo a todos los compañeros que tuve en esa época, el proceso de adaptación al club, a la ciudad y al país. Es un partido muy especial, aquí pasé de ser un niño a ser un adulto. Aprendí muchísimo, no solo dentro del terreno de juego sino fuera. Tuve mis primeras experiencias como profesional. Dejé a mi familia y a mis amigos, me vine a vivir aquí solo y cuando volví era una persona completamente nueva. Cuando nos tocó el United me hizo una enorme ilusión, habíamos estado recientemente en la mayoría de los campos ingleses y nos faltaba este. Han cambiado muchas cosas pero otras siguen igual y eso te provoca una cierta nostalgia», explicó sobre los recuerdos de su etapa en la parte roja de Mánchester.

También tuvo palabras de elogio para Solskjaer, con quien coincidió en el United cuando el noruego apuraba sus últimos años como goleador oportunista y a quien piropeó como futbolista y como entrenador. «Cuando entrenabas con él se notaba que tenía esa calidad para marcar goles, fue una gran experiencia compartir vestuario con él y me alegra mucho verle en el banquillo y conseguir tantos buenos resultados», señaló sobre el ahora técnico de los 'Diablos Rojos'.

«Desde que llegué aquí ha sido siempre el equipo grande de Inglaterra, el que ha ganado más ligas. Todos los equipos grandes pasan por peores y mejores momentos, hay épocas de transición pero los títulos demuestran que el United es el mejor club de Inglaterra. Después de la época de Ferguson es el club más grande y seguirá siéndolo. En los últimos años no termina de encontrar las piezas para volver a ganar la Premier, pero esperemos que esto cambie», analizó sobre la situación actual de su rival.

El control del balón

Ya centrado en lo puramente futbolístico, Piqué desmenuzó también su idea de lo que puede ser el partido en Old Trafford. «Imagino un partido en el que intentaremos tener el control del balón y ellos ir a la contra con jugadores rápidos y fuertes como Rashford o Lukaku. Tenemos que estar pendientes de las jugadas de estrategia porque son jugadores altos y fuertes. Hay que estar sumamente concentrados», valoró.

El ambiente, siempre fuerte en los estadios ingleses, también fue otro de los aspectos del encuentro que Piqué trató. «El equipo ha vivido de todo como para pensar que mañana nos podría afectar el ambiente. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestro juego y a través de la posesión debemos de tener ocasiones. Sabemos que los campos ingleses aprietan pero debemos estar preparados. Es otra cultura, los campos siempre están llenos y la gente siempre anima. Podemos aprender mucho de ello», señaló.

«Llegamos en una buena situación, después del resultado del fin de semana tenemos la Liga cerca y estamos en la final de Copa, estamos sacando buenos resultados y venimos siendo conscientes de la dificultad de jugar en Old Trafford y con ganas de sacar un buen resultado de cara a la vuelta en el Camp Nou», dijo el defensa azulgrana sobre el estado de forma de su equipo antes de afrontar el tramo decisivo de la Champions.

El PSG, una advertencia

Piqué es perfectamente consciente de las fortalezas de un rival que tiró de orgullo de campeón cuando parecía condenado ante el PSG, un rival que a priori también era superior a los ingleses. «La eliminatoria de octavos ante el PSG en un ejemplo. Aquí jugó mejor pero nunca puedes dejarlos vivos porque tienen un gran equipo y una gran historia y lo demostraron en la vuelta en París. Tenemos que estar concentrados desde el primer minuto hasta el último», advirtió.

Estaba con ganas de hablar el central del Barça y el arbitraje del italiano Gianluca Rocchi también estuvo entre los temas tratados: «Los árbitros son diferentes en la Premier y en la Champions. En Inglaterra permiten un poquito más el contacto, mientras que en Europa el arbitraje es más parecido al de España».

La debacle de Roma

En la mente de todos los culés está la última de las tres decepciones consecutivas en Champions, quizá la más dolorosa. «Lo del año pasado en Roma es algo que puede suceder. Nos caímos y luego nos levantamos. Es uno de esos momentos duros que hemos tenido en los últimos años, como las semifinales ante el Bayern en las que nos arrollaron. Si ponemos en una balanza los momentos malos y los buenos, estos últimos son muchos más», señaló sobre la dura eliminación de la pasada temporada ante la Roma, que goleó 3-0 a los azulgrana en la capital italiana tras el 4-1 de la ida en el Camp Nou.

«Jugadores como Luis Suárez son indispensables. Tenerlo con nosotros es acojonante. Te aporta cosas ofensiva y defensivamente, goles, asistencias y mucho carácter», elogió al delantero uruguayo, que perseguirá en Old Trafford poner punto y final a su racha de partidos sin marcar a domicilio en competición europea.