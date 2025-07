La junta directiva de la Riojana propone el 26 de julio para la elección de presidente

Solo se puede delegar el voto en el estamento de clubes

Si finalmente se vota el día 26 el principal problema para ambas listas es la posibilidad de que algunos integrantes de su papeleta se encuentren de vacaciones y no puedan acudir a votar. Por este motivo se repite la misma pregunta: ¿se puede delegar el voto de la asamblea?El reglamento electoral es claro. «Para la elección de Presidente no se admitirá el voto por correo ni por delegación. En el caso de las Entidades Deportivas el ejercicio del derecho de voto corresponderá a su representante en la Asamblea». Es decir, notificándolo con el plazo correspondiente, los clubes que estén representados en la asamblea y lo deseen pueden cambiar la persona que les represente en la asamblea porque la plaza corresponde al club y no a la personas que lo representa. En el resto de estamentos no cabe delegación de voto.