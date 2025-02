Sara Ortega celebra su veinte cumpleaños sumando minutos con España

La Selección Española Sub'23 ha comenzado su primera concentración del año con buen pie. Y es que las de Sonia Bermúdez consiguieron imponerse ... por la mínima en el amistoso disputado con Bélgica (1-0) en el que la futbolista riojana Sara Ortega volvió a sumar minutos con el combinado nacional. Fue un día especial para la joven de Logroño ya que no solo festejó la victoria de las suyas, sino que lo hizo coincidiendo con su veinte cumpleaños.

La riojana no salió en el once titular de la seleccionadora nacional teniendo que ver el partido desde el banquillo durante más de una hora. No pudo festejar ningún gol pese a que el dominio y las ocasiones más claras fueron de España. Cerca estuvo Ornella de adelantar al equipo español pero la pierna milagrosa de Wailbilling impidió el primero del día. Volvió a tirar de reflejos con el remate a bocajarro de Jone Amezaga llevando a vestuarios el empate sin goles en el marcador.

El paso por vestuarios no varió la tendencia del encuentro con una Sub'23 volcada en campo rival. Sonia Bermúdez empezó con las rotaciones buscando zarandear el avispero en pos del gol del triunfo. Sara Ortega salió en el minuto 64 por Ornella y ese ansiado tanto tan solo tardó unos minutos en llegar. Fue al final del choque, en el 79, por mediación de Jone Amezaga, tras rematar la gran asistencia de Ane desde la banda.