Insuficiente premio al esfuerzo

No es una derrota, pero tampoco una victoria y el ansiado ascenso solo se consigue sumando de tres en tres. El DUX Logroño se dejó escapar dos valiosos puntos que merecía por número y variedad de ocasiones ante un serio Osasuna sobre el tapete de ... Pradoviejo. Con este empate las riojanas se mantienen en tercera posición a siete puntos del líder, el Alhama.

Fueron las de Pamplona las que se hicieron notar más al inicio del partido con una presión alta y el control del esférico, mientras las de Logroño se centraron en defender buscando aprovechar el contragolpe. Barquero protagonizó la primera de las rojillas pero su uno contra uno quedó cortado de raíz por la solidez de la última linea riojana.

DUX Logroño Chelsea, Iria Castro (Valderas, 77), Nata, Marta (Nora, 46), Sonya, Isina, Belem, Ximena (Laura, 77), Sandra, Yui (Mia, 54) y Justina (Faith, 68). 0 - 0 Osasuna Nuria, Saioa, Azpiazu, Carmen (Guallar, m. 90), I. Igoa, Aitana, Eunate, Judith (Adri Parada, m. 64), Yiyi (Elena Valej, m. 64), M. Barquero y Sarriegi. Árbitro: Raquel Suárez González. Amonestó, con una cartulina amarilla, a las juhadoras locales Isina, Marta, Ximena, Valderas y Sonya; y a las visitantes Aitana y Sarriegi.

El paso de los minutos sentó mejor al DUX Logroño con Yui como jugadora de referencia. La japonesa encaró a puerta y no se lo pensó dos veces al pegar un potente chut que terminó estrellándose en la madera para perdonar el primer gol del encuentro. No fue la última vez en lamentar la ausencia del remate, por no acabar una ocasión clara con el balón en la red. Y es que después de que Yiyi botase una falta por encima del travesaño, la portera del Osasuna salvó a las suyas de un disparo desde fuera del área que iba claramente a las mallas y que permitió que el marcador no se moviera antes de pasar por vestuarios.

El descanso enchufó a las vinotinto con un arranque del segundo tiempo explosivo en el que el fuera de juego impidió que el tanto subiera al luminoso. En una ocasión similar, a balón parado, Nuria volvió a consagrarse atajando providencialmente un balón que llegaba a bocajarro desde el lado local.

Tras esta intensidad, las fuerzas empezaron a igualarse dejando ver más llegadas por parte del conjunto visitante. Elena Valej remató desde fuera del área a las manoplas de Chelsea, para que en una de las últimas ocasiones del partido la meta vinotinto parase en seco el disparo escorado de Carmen. El DUX no consiguió finalizar sus llegada teniendo que conformarse con un punto que sabe a poco.