Las Gaunas bien vale por tres, ¿o no?

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 26 de mayo 2025, 19:56 | Actualizado 20:26h.

Las Gaunas. Todos quieren jugar en Las Gaunas. Y todos lo harán salvo sorpresa, aunque la decisión la debe tomar el Ayuntamiento de Logroño, su propietario. Con 23 años recién cumplidos e inacabado, Las Gaunas se prepara para acoger a tres equipos, DUX Logroño, UD Logroñés y SD Logroñés, en la temporada 2025/26. Escenario inédito y extraordinario porque Las Gaunas nunca ha dado cobijo a tres equipos. Ni siquiera cuando el EDF militó en Primera División, entre los años 2018 y 2021. En aquellos ejercicios, tres, la SD Logroñés jugó en el Mundial'82, algo que en la próxima campaña no será posible.

«Por ciertas cosas que la categoría exige, se debe jugar en Las Gaunas», asegura el argentino Javier Ruffini, nuevo presidente del DUX. La entidad, que milita en la Liga F, la cima del fútbol femenino español, no se plantea otro escenario, aunque aún no ha solicitado oficialmente jugar en este escenario. Y cuando lo solicite, el Ayuntamiento que preside Conrado Escobar responderá positivamente como ya hizo en su momento Cuca Gamarra como alcaldesa.

El DUX marca el ritmo, por categoría y también por las televisiones, que pagan y marcan los horarios de los partidos que retransmiten. La Federación Española de Fútbol y en LaLiga tendrán que hacer encajes de bolillos para cuadra tres horarios. UD Logroñés y SD Logroñés quedan a la espera de que se complete el puzle, pero es evidente de que dos equipos jugarán en Las Gaunas el mismo fin de semana. El DUX y uno de los dos masculinos.

Y ambos conjuntos se han pronunciado una vez que se ha abierto la puerta a jugar en Las Gaunas. «Nosotros vamos a estar aquí, al 100%», aseveró Iván Martínez Prieto, director deportivo de la SD Logroñés aprovechando que el club presentaba a Adrián Cantabrana como nuevo entrenador. «No contemplamos esa problemática, pero sabemos que vamos a jugar aquí, al 100%», reiteraba Martínez Prieto cuando se le preguntó por segunda vez y se le incluyó en ese interrogante la duda de si el césped es capar de aguantar tres partidos. Igual categoría, mismo campo.

Y de uno a otro. «Vamos a jugar en Las Gaunas», sentenció Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés. Desde su nacimiento, es el único de los tres que ha disputado todos sus temporadas en el Municipal, porque además hubo unos años en los que disfrutó de la concesión del recinto. Más tarde, Félix Revuelta renunció a él. Y no hay un campo, salvo Las Gaunas, que sea capaz de sentar a su masa social cada quince días.

No hay alternativa

Idéntico escenario se abrió en la primavera del 2018, cuando el EDF ascendió a Primera. Han pasado siete años tan solo, pero el fútbol femenino actual no tiene nada que ver con aquel. Entonces, como apunte, no existía ni el Real Madrid. Hechor Blanco, que vivió aquella época, recuerda lo que se exige ahora. «Por normativa de la liga de Primera División no podemos jugar en otro campo de La Rioja, eso seguro», reitera antes de entrar en el detalle. «Hay televisión, hay control antidoping, se trabaja con un nuevo sistema de VAR 'low cost' con unas cinco cámaras... y, además, creo que es obligatorio que la superficie sea de hierba natural», añadía.

¿Y que ha cambiado en el trienio 2018/2021 y la temporada que se abre? En aquellos tres ejercicios, la SD Logroñés militaba en Tercera y aunque venía jugando en Las Gaunas, el Ayuntamiento tomó la decisión de dejar en el Municipal a EDF y UD Logroñés y que la SDL se trasladase al Mundial'82, instalación en la que pasó tres temporadas, hasta que regresó en septiembre del 2021 a Las Gaunas, ya como equipo de Primera Federación. Sin embargo, el Áyuntamiento tiene previsto iniciar una remodelación casi completa del Mundial'82 en el 2026, por lo que no se podrá jugar en él. Hay otras instalaciones, pero nadie las contempla. Así, la única duda es saber su el césped de Las Gaunas aguantará más de medio centenar de partidos en diez meses. La historia dice que no.

