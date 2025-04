El DUX Logroño se enfrenta al Cacereño con la fase de promoción ya en mente

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 27 de abril 2025, 10:33 Comenta Compartir

La fase regular de Primera Federación femenina llega hoy a su fin. El DUX Logroño no podrá cerrar con broche de oro la primera etapa del curso en casa ya que deberá disputar el último partido en tierras extremeñas, a las 12.00 horas en el Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Allí el equipo de la ciudad, el Cacereño, se juega su presencia en un 'play off' de ascenso en el que las riojanas ya tienen su plaza asegurada.

El DUX Logroño consiguió cerrar su presencia en la promoción a la máxima categoría del fútbol femenino nacional la pasada jornada gracias a la importante y abultada victoria contra el Sporting de Huelva (4-0). En Pradoviejo las vinotinto extendieron sus buenas sensaciones como local al endosarle cuatro goles al rival y certificar matemáticamente su clasificación para el 'play off' de ascenso.

Aunque las riojanas ya tienen en mente la preparación de la siguiente fase de la liga, quieren cerrar con buen sabor de boca la que está apunto de acabar aunque para ello deberán revertir sus estadísticas como visitante. Y es que no ganan fuera de Pradoviejo desde el pasado 16 de febrero cuando se impusieron al Alba Fundación (0-4). Desde entonces han perdido a domicilio contra el Alavés (2-1), el Real Madrid B (3-0) y el Atlético B (4-3).

El Cacereño, por su parte, no encara el partido de esta mañana con la tranquilidad con la que lo afronta el DUX Logroño ya que el resultado de hoy será decisivo para su futuro más próximo. Las extremeñas son sextas, pero están igualadas a puntos (38) con el Osasuna, que marca la promoción. Dependen de sí mismas para entrar en los 'play off'. Para ello tendrán que ganar su partido contras las riojanas; si no lo hace, le bastará con empatar y que el Osasuna empate o pierda en su partido contra el Atlético B, o perder y que el equipo de Pamplona también lo haga.

El DUX Logroño no tiene en juego nada, pese a que podrá ser un muy buen entrenamiento de cara a lo que le espera en las próximas semanas. El ambiente estará asegurado ya que el Cacereño abrirá de manera gratuita las puertas de su campo para la ocasión.