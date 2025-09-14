El Clavijo se regala un triunfo en el último segundo para empezar

Luismi Cámara Logroño Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Comenzó con victoria la ronda de partidos de pretemporada el Reina Proteínas Clavijo. Ganó en su estreno en la Copa España por 68-65 ante un Iraurgi que se mostró más rodado que los capitalinos, más intenso en buena parte del partido y con una mejor toma de decisiones cuando el partido se puso serio de verdad. Salvo en el último minuto, cuando una jugada de pizarra resuelta entre Torres y Jacobs, lo mejor del Clavijo, acabó con el triple vencedor del estadounidense sobre la bocina.

CLAVIJO De Pablo (2), Torres (20), Arbosa (8), Pardina y Pa Mor (8)-cinco inicial-; Berthold (2), Hrabar (4), Royo (), Jacobs (19), Pascua y Cámara. 68 - 65 IRAURGI Moncanut, Olaizola (6), Niang (11), Jermain (9) y Miranda (7) -cinco inicial-; Karrera, Aizpitarte (15), Ardanza (17), Arregi e Inda.

Mucho trabajo le queda a Ricardo Úriz, sobre todo en ataque. Es evidente que en la fase regular el plan de partido no se va a parecer en nada al visto este domingo en el Palacio, con cambios de cinco en cinco y la participación de canteranos, pero la espesura con el balón llamó por momentos demasiado la atención . Los primeros quince minutos ofensivos del Clavijo fueron muy malos... Casi ni fueron. Abrió Arbosa la anotación de los blanquiazules tras el primer minuto de juego, y se detuvo hasta que Jacobs logró la segunda cesta en juego de los locales en el catorce. Entre medio, seis tiros libres y dieciséis tiros errados de manera consecutiva. El combo estadounidense ayudó a dejar en nada los nueve puntos que había tomado el cuadro vasco. Un nuevo atasco adelante volvió a destacar al Iraurgi (20-27). Lo mejor, que con tanto fallo, el equipo trabajó atrás y seguía en partido.

Cambió el juego tras el descanso. El Clavijo anotó cinco triples seguidos pero en defensa fallaba la segunda ayuda. Partido igualado, aunque el Iraurgi jugaba más fluido y el Clavijo vivía del tiro exterior.

El último cuarto ya se pareció más a un partido real, con los dos equipos buscando el triunfo. Pero el Iraurgi castigaba los despistes blanquiazules desde el triple (55-63). Torres se echó el equipo a la espalda y el duelo se decidió en el último minuto (65-65). Fallaron ambos hasta que, con cinco segundos, pintó Ricardo Úriz en el tiempo muerto, Torres eligió y Jacobs sentenció.