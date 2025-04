Zuazo, la primera de las cinco finales del Grafometal

Martín Schmitt Logroño Miércoles, 2 de abril 2025, 07:54 Comenta Compartir

El Grafometal debe centrarse. Las de Dani Berbés tienen que saborear el punto obtenido en Puerto Sagunto ante el Morvedre para afrontar el tramo decisivo ... de Liga con optimismo. Quedan por delante cinco jornadas y cualquier cosa puede pasar. El objetivo de las riojanas debe ser la novena plaza, que es la que permite a los equipos marcharse de vacaciones olvidándose del 'play off' o 'play down', en el caso de las verdeamarillas. Ese paraíso no está lejos. La plaza la tiene el Replasa Beti Onak, conjunto que suma 16 puntos, cuatro más que el Sporting, equipo al que, de momento, le tienen ganado el 'goal average' por su triunfo en la primera vuelta por un ajustado 20-21. El calendario de las vizcaínas es igual o más complicado que las logroñesas, con el Porriño, el Granollers, el Elda, el Grafometal (dos rivales directos en la zona de 'play down') y el Atlético Guardés.

Sin embargo, las riojanas deben centrarse en el partido a partido y después de romper con el empate ante el Morvedre una dinámica negativa de nueve derrotas consecutivas, recibe esta noche (20.30 horas) la visita del Zuazo, colista de la clasificación con 6 puntos pero que anhela meterse en el 'play down' y evitar el descenso directo. El equipo que ahora dirige Dani Berbés necesita sumar y soñar con esa novena plaza. Rompió su maleficio con la derrota y quiere seguir sumando, pero de dos en dos. Se mide el conjunto verdeamarillo a un cuadro baracaldés que en 17 encuentros solo ha ganado uno, hace tres jornadas, cuando asaltó la cancha del Beti Onak (24-26). El equipo que dirige Joseba Rodríguez tiene jugadoras jóvenes de mucha calidad, entre ellas la lateral barcelonesa Raquel Moré, máxima anotadora del equipo vizcaíno (76 goles), así como su compañera en la primera línea Maialen Orbaños (72 tantos) y la extremo zurda Garoa Sarrionandia-Ibarra, responsable de 74 goles del Zuazo. El Sporting llega a este encuentro con la duda de Carla Rivas, que se ha perdido los últimos compromisos por un problema en el sóleo, y con la lesión de larga duración de Zahira Martín. El resto estará disponible para otro encuentro decisivo para el cuadro verdeamarillo. El Sporting renueva a Lorena Pérez, una de las capitanas Llegó en el verano del 2022 y la gallega se siente una riojana más. Lorena Pérez Alonso, una de las capitanas del Sporting La Rioja, continuará un año más como jugadora verdeamarilla, según anunció el club riojano en sus redes sociales. Nacida en Salceda de Caselas (Pontevedra) y a punto de cumplir 34 años, Lorena es una de las referencias del conjunto logroñés, con el que completará la cuarta temporada.La gallega es la cuarta renovación que anuncia el club presidido por Diego Molia después de las de la lateral montenegrina Mina Novovic, la central Blanca Benítez y la pivote Paula Morales.

