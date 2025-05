El Grafometal inicia ante el Morvedre la batalla por la permanencia

Balonmano | 'Play Down' Div. Honor

Martín Schmitt Logroño Sábado, 10 de mayo 2025, 08:46

Se acabaron las pruebas para el Grafometal. Llegó la hora decisiva. Ahora al Sporting no le vale solo con competir. Es el momento de ganar, ... de sumar puntos y de sellar la permanencia a la Liga Guerreras Iberdrola. No parte el conjunto riojano de una situación cómoda en el 'play down' que se inicia esta tarde (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes: el conjunto verdeamarillo comienza la serie en tercera posición con cinco puntos después de sumar en liga regular los triunfos ante el Elda y Gijón, y el empate frente al Morvedre. Es decir, las de Luismi Ascorbe parten a tres puntos del Elda (8 puntos), a dos del Morvedre -rival de esta tarde-, y con uno de ventaja sobre el Gijón, que cuenta con cuatro puntos. Solo el último equipo desciende de categoría.

El conjunto dirigido por el entrenador riojano ha mejorado sustancialmente desde que se hizo cargo del banquillo sportinguista. Cayó el Grafometal contra el Granollers por la mínima (22-23), derrotó a un correoso Beti Onak que selló la permanencia en la última jornada (17-16) y perdió ante uno de los aspirantes del título como el Bera Bera (23-17). Pero la imagen del equipo fue muy distinta, con participación de todas las jugadoras de la plantilla, con una marcha más de ritmo en el juego, sobre todo en los contragoles y réplicas, desplegando con un balonmano más alegre y vistoso. Dentro del núcleo del Sporting están seguros que de seguir esta línea la permanencia será un hecho. Pero para eso el equipo verdeamarillo debe comenzar el 'play down' con buen pie, ganando esta tarde a un Morvedre que parte con dos puntos más en su haber. Los partidos con las de Manu Etayo en la liga regular fueron igualadísimos. En la primera vuelta, el Sporting encajó en el Palacio de los Deportes una derrota por la mínima (28-29); en el encuentro de la segunda mitad de curso fue empate en tierras saguntinas (21-21). Ahora el conjunto riojano deberá aparcar los nervios y empezar a sumar para ser uno de los tres equipos que continúen en la élite.

