El Unibasket suma una victoria tan importante como extraña

Cuesta decir que el de este sábado fue uno de los peores partidos del Bosonit Unibasket. Sobre todo tras sumar una importante victoria ante el ... Real Canoe en el polideportivo de Lobete por 65-56 y completar una gran remontada después de partir de un 2-22 inicial.

Pero la realidad es la que es. Y el equipo capitalino estuvo irreconocible durante muchos minutos del partido, sumido en un bajo nivel defensivo y un alto nivel de ansiedad y frustración. Una patada de Monica Alonso al balón, que acabó en la grada, en el primer cuarto y la tablilla destrozada de un enfadado Dani Rubio tras un tiempo muerto en pleno proceso de recuperación fueron muestras evidentes de ello.

La puesta en escena blanquivino fue horrorosa. Realmente todo el primer cuarto fue muy deficiente. Hasta el minuto cinco no anotó su primera canasta tras trece intentos fallidos. Para entonces, las madrileñas, mucho más intensas atrás y corriendo muy bien el campo para encontrar situaciones muy favorables, ya llevaban doce puntos. La sangría se estiró hasta el 2-22 y el Unibasket tocaba fondo. A partir de ese momento, solo quedaba intentar darle la vuelta a una situación crítica. Empezaron a elevar su nivel defensivo las locales y a ser más agresivas en el rebote ofensivo para, ante tanto desatino, al menos contar con segundas opciones de tiro.

Bosonit Unibasket Alonso, Sañudo, Van Schaik (15), Flórez (6) y Forster (7) -cinco inicial-; Padrosa, Losada (4), Llorente (7), Sedlakova (13) y Aldecoa (13). 65 - 56 Sernova Renovables Real Canoe Torres (7), Rodríguez (6), De Mier (13), Esnal (16) y De Sousa (5) -cinco inicial-; Mato (8), Flores y Fleta (1). Parciales 6-23, 24-31 (descanso); 41-42 y 64-56 (final).

Árbitros Gómez y Berbeira. Sin eliminadas.

Nueve puntos consecutivos al final del segundo parcial dejaban una puerta a la esperanza que acabó por abrirse tras el retorno de vestuarios. El parcial de cierre de la primera mitad se amplió hasta un 16-0 que permitió volver el partido a la casilla de salida. 31-31.

Sin embargo, cuando todo empezaba a mejorar, las capitalinas volvieron a relajarse y a cometer errores pasados para disgusto de su preparador y el Canoe recuperó la iniciativa, aunque el margen de error ya era mínimo.

Un triple nada más comenzar el último cuarto de Van Schaik, la mejor del Unibasket y el clavo al que se agarró el equipo por su garra en los minutos complicados, puso por vez primera a las riojanas por delante. Llegaba ahora el castigo para un rival que llegó a Logroño con solo ocho jugadoras disponibles. El 20-3 de las de Rubio cerraba el encuentro a falta de dos minutos (61-45).

Pero volvió el peor Unibasket, que dio por buenos ya los esfuerzos realizados antes de tiempo y recibió nueve puntos consecutivos que dieron un mínimo de esperanza a un combativo Canoe en el último minuto. Fue la conclusión más apropiada para un choque extraño que, al menos, sirvió a las de Dani Rubio para alcanzar la quinta victoria del curso, ante un rival directo por la salvación, para romper la racha de tres derrotas seguidas.