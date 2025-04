El Unibasket quiere involucrar a los comercios locales en el ascenso

Luismi Cámara Logroño Viernes, 4 de abril 2025, 13:26 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El Bosonit Unibasket tiene ya el foco puesto en la fase de ascenso a Liga Challenge. Todavía faltan tres jornadas para el final liguero pero el conjunto blanquivino logró el billete para pelear por subir a la Liga Challenge hace ya unas cuantas semanas.

Aunque la logística para estar en esa fase final no es fácil. Todavía no se sabe qué equipo está por la labor de organizarla. Lo que está claro es que el Unibasket no será el anfitrión y tendrá que viajar y asumir unos gastos que repercutirán en la ajustada economía doméstica de la entidad logroñesa. Para poder ayudar a sufragar el coste del viaje, la estancia y del resto de circunstancias que implican participar en la pelea por el ascenso, el club capitalino ha lanzado una campaña con la que pretende involucrar a los comercios locales a colaborar económicamente y para que se sientan también como parte importante de este sueño del equipo riojano.

El equipo de referencia del baloncesto regional ha lanzado '100x100 Unibasket', según ha explicado el club, «con el objetivo de que 100 establecimientos locales aporten 100 euros cada uno para cubrir gastos esenciales». «Jugar la fase de ascenso no es solo un reto deportivo, es un desafío económico. Sin los recursos necesarios, no podremos jugar y todo el esfuerzo de la temporada habrá sido en vano. Aquí es donde tú puedes marcar la diferencia», anima el club.

El Unibasket ofrece el reconocimiento en redes sociales y en la web del club, la inclusión del comercio en los carteles oficiales de la campaña y de la fase de ascenso y, menciones en eventos y partidos del club. Todo ello, como «reconocimiento a su apoyo al deporte local femenino».

Temas

Baloncesto