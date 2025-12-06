El Unibasket busca un triunfo reponedor en casa

No le van nada mal las cosas al Bosonit Unibasket en su estreno en la Liga Challenge con cuatro triunfos y cinco derrotas hasta ... el momento. Bagaje interesante a estas alturas de fase regular con el objetivo de una salvación tranquila en el horizonte.

Pero mejor le iba al conjunto capitalino hace apenas unas semanas, antes de encadenar tres derrotas consecutivas. La última de ellas, en Melilla en un choque en el que saborearon el triunfo durante la mayoría de los minutos. Pero las locales se pusieron por delante por vez primera a falta de cuatro minutos y estuvieron mejor en las jugadas decisivas para acabar ganando.

Era una derrota asumible en casa de uno de los mejores equipos de la competición, pero la forma de caer fue una gran decepción para las logroñesas.

Este sábado (polideportivo de Lobete, 19.00 horas) pueden dejar atrás ese mal sabor de boca y romper la mala racha ante el Sernova Renovables Real Canoe. Un triunfo, además de volver a equilibrar el balance de resultados y alcanzar la mitad de las victorias estimadas como necesarias para la permanencia, permitiría a las de Dani Rubio volver a abrir una brecha importante de al menos tres resultados positivos con respecto a la zona peligrosa de la clasificación de la categoría.

El rival de esta tarde en Lobete es un histórico del baloncesto madrileño y español, uno de los clubes de formación más reconocidos del país que, sin embargo, tiene a su equipo femenino en serias dificultades en esta Liga Challenge ya que marcha decimosegundo con solo dos victorias.

La columna vertebral de las rivales del Unibasket está formada por la base Ane Esnal, que aporta dirección y puntos, la alero María Torres, la mejor anotadora de las suyas (13,1) y la ala-pívot Clara Rodríguez. La veterana interior vallisoletana lleva muchas temporadas asentada en Madrid, en donde ha militado en Estudiantes, Alcobendas, Leganés y, ahora Real Canoe. En las de la calle Pez Volador ejerce de líder para todo (10,8 puntos, 8,8 rebotes y 19,3 de valoración).