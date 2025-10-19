LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Garrido da instrucciones a los interiores del LogroBasket. S. TERCERO

Baloncesto | Segunda FEB

El LogroBasket repite en casa para buscar la primera victoria del curso

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:57

Vuelve al polideportivo de Lobete el LogroBasket Logi7 una semana después de caer ante el Valladolid con malas sensaciones finales pese haber mostrado una versión ... muy positiva durante los primeros 25 minutos del choque. Lo remarcó Nacho Arbués en las declaraciones previas al choque: «Analizamos lo que pasó contra el Valladolid. A ver si este domingo somos capaces de mantener ese buen juego que tuvimos durante buena parte del partido y podemos prologarlo durante cuarenta minutos y no veinticinco porque vimos que no fueron suficientes para este nivel».

