El LogroBasket repite en casa para buscar la primera victoria del curso

Vuelve al polideportivo de Lobete el LogroBasket Logi7 una semana después de caer ante el Valladolid con malas sensaciones finales pese haber mostrado una versión ... muy positiva durante los primeros 25 minutos del choque. Lo remarcó Nacho Arbués en las declaraciones previas al choque: «Analizamos lo que pasó contra el Valladolid. A ver si este domingo somos capaces de mantener ese buen juego que tuvimos durante buena parte del partido y podemos prologarlo durante cuarenta minutos y no veinticinco porque vimos que no fueron suficientes para este nivel».

El rival de esta tarde (17.30 horas) vuelve a ser un recién descendido, como los pucelanos, y el conjunto blanquirrojo tendrá que hacer un partido muy completo para alcanzar ante los suyos la primera victoria del curso en Segunda FEB.

El técnico de los logroñeses valoraba que el equipo había tenido «una buena semana de entrenamientos, creo que estamos trabajando bien», y analizaba al adversario, un Morón que es «un gran equipo, con muchísima experiencia, como la de los hermanos Marín en la dirección, Orlov por dentro, que es muy peligroso. Ya lo conocemos bien del año pasado en el Clavijo, una de las referencias interiores de la liga. Chavi Yo, Jiménez, Herrera... Están haciendo una gran temporada en la Copa y ahora es uno de los equipos a batir. Creo que son una buena piedra de toque para ver si estamos aprovechando el trabajo realizado y vamos aprendiendo de las derrotas como la pasada ante Valladolid».