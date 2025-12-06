Un 'Picasso' de Gehry en el paisaje riojano

«Para mí fue un privilegio participar en esa obra y esta exposición sirve para que el público disfrute de ella desde un punto de ... vista insólito». En 2014 el arquitecto riojano Domingo García-Pozuelo rindió homenaje a su colega canadiense Frank Gehry con una muestra de fotografía sobre la construcción de la espectacular bodega-hotel de Marqués de Riscal en la localidad riojanoalavesa de Elciego. La colección se expuso primero en Oviedo, donde el afamado arquitecto recibiría el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y formó parte de una variada serie de eventos en torno a su figura y su obra. Semanas después pudo verse también en la sede del COAR en Logroño.

La exposición, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) e inaugurada el 6 de octubre (Día Mundial de la Arquitectura), se componía de sesenta fotos que repasaban 'La construcción de un hotel en Bodegas Marqués de Riscal' (así se titulaba). Esa selección representaba solo una pequeña porción del total de siete mil imágenes que García-Pozuelo, colaborador del proyecto, tomó entre los años 2003 y 2007, mientras el edificio iba cobrando forma desde el entramado de andamios hasta la luz colorida del titanio, uno de los sellos característicos del también autor del Museo Guggenheim de Bilbao.

Construcción de Marqués de Riscal. Domingo García Pozuelo 1 /

De Logroño a Los Ángeles

En su día, el arquitecto riojano recibió de César Caicoya, arquitecto ejecutivo de la dirección de obra y mano derecha de Gehry en España, el encargo de ser sus ojos en Elciego. «Durante cuatro años -recordaba entonces García-Pozuelo- estuvo acudiendo a la obra para fotografiarla y enviar las imágenes al estudio de César en Bilbao para que él, a su vez, las hiciera llegar al de Gehry en Los Ángeles y de ese modo poder supervisarla».

Tomadas obviamente con sentido profesional pero también con innegable gusto fotográfico, aquellas instantáneas concebidas para ser un instrumento del trabajo arquitectónico se convirtieron en un conjunto con indiscutible valor patrimonial y estético. La exposición fue en sí misma un símbolo del personalísimo estilo artístico de un genio contemporáneo, con imágenes que van del caos del aparatoso andamiaje a la belleza de las formas finales y su funcionalidad. «La arquitectura de Gehry -reflexionaba García-Pozuelo- te enfrenta al debate entre un aparente caos y una funcionalidad muy bien resuelta».

Y es que, cuando los propietarios de Bodegas Marqués de Riscal decidieron construir un hotel en su sede en Elciego, no se conformaron con alguno de los mejores arquitectos del momento, eligieron al de estilo más personal y moderno del momento. Eligieron a Frank Gehry. Así lo contó Domingo García-Pozuelo: «No querían un Miguel Ángel, querían un Picasso».