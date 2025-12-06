LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de la icónica bodega que lleva la firma de Gehry. JUSTO RODRÍGUEZ

Frank Gehry tocó Elciego para llevarlo al firmamento internacional

Lo más característico de la bodega, su envoltura, la forman láminas coloreadas con formas onduladas

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:35

Cuentan que Gehry solo se decidió a llevar adelante el proyecto de Marqués de Riscal cuando, en una visita a la zona, le dieron a probar un vino del año de su nacimiento. Dijo sí y, desde 2006, después de tres años de obras, Elciego, enclavado en La Rioja Alesa exhibe una espectacular muestra del trabajo del que fue premio Pritzker. El edificio tiene 24 metros de altura y cuatro plantas, así como una geometría compleja hecha en piedra, cristal y elementos metálicos que recuerdan a los empleados en el Museo Guggenheim de Bilbao.

Lo más característico, su envoltura, la forman láminas coloreadas, con formas onduladas. Si en un momento muy inicial la intención pudo haber sido un edificio dedicado a sede social de la bodega, el alcance del proyecto cambió e incluso dio pie a lo que se vino a llamar la ciudad del vino, con bodega, hotel y restaurante. Para Frank Gehry, el hotel Marqués de Riscal fue su primer proyecto vinculado a la industria hotelera.

Fueron aquellos tiempos de grandes inversiones en bodegas de la mano de los arquitectos más prestigiosos del momento y el entorno de la DOC Rioja estuvo a la vanguardia de esta tendencia, si bien probablemente, de todas estas iniciativas, la de Marqués de Riscal fue la que más notoriedad internacional consiguió.

