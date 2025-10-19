El pastor que trajo a la Rioja el reino de los cielos

Con qué estilo podrá el que está dado a las cosas de la tierra tratar las obras de un varón celestial, que si se compara con los varones de los siglos pasados es brillante como estrella de primera magnitud y, si con los del presente, es ilustre en virtudes inimitables?»

De Emiliano, el santo Millán de la Cogolla (473-574), narró su vida y milagros el obispo Braulio de Zaragoza (590-651), y ahora Javier García Turza, al analizar la figura de aquel a través de los textos de este, concluye que fue un personaje capital, no solo para el surgimiento del centro religioso y de saber que hoy conocemos en La Rioja, sino para el expansión del cristianismo en esta zona del valle del Ebro. Como sostiene el profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja, «san Millán es el origen de todo».

La Fundación San Millán acaba de publicar 'Vita sancti Emiliani', escrita por Braulio (hacia el año 640) con edición y estudio de García Turza, que aporta un análisis histórico y cultural sobre el santo, su tierra y su tiempo.

Según explica el autor, 'Vita sancti Emiliani' constituye el primer testimonio escrito sobre la vida de san Millán, a quien describe como «paradigma de bondad y ejemplo de vida, capaz de acompañar tanto a poderosos como a humildes, devolviendo salud y esperanza en la vida eterna». «Además –añade–, lo sitúa en un contexto rural en el que su figura se convierte en vehículo de propagación de la fe, al tiempo que refleja aspectos de la sociedad y de las corrientes religiosas cristianas de su época».

Copias de entre los siglos X y XI

El libro de García Turza reúne y estudia el amplio corpus bibliográfico existente sobre la obra e incluye una edición paleográfica-crítica con el propósito de fijar el texto de las primeras copias, datadas entre los siglos X y XI, estrechamente vinculadas al monasterio emilianense. También incorpora una transcripción latina conforme a los métodos tradicionales, lo que aporta rigor filológico y pone a disposición de la comunidad investigadora y del público general una herramienta fundamental para el conocimiento de esta fuente histórica.

La publicación busca «contribuir a una mayor comprensión de san Millán y su contexto histórico, a través del análisis de las fuentes que han difundido su culto durante siglos». La Fundación refuerza así su misión de dar a conocer los orígenes de los monasterios emilianenses y el desarrollo de la tradición religiosa, histó- rica y cultural que motivó su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Y todo empezó así. Corría el siglo VI, cuando en la península convivían los restos del imperio romano ya cristianizado y los bárbaros visigodos del norte. Fue entonces cuando aquel varón extraordinario que Braulio describió como modelo de santidad, un humilde pastor convertido en eremita, quiso traer a una tierra que aún no se llamaba Rioja un pedazo del reino de los cielos.

