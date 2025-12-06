Una épica saga familiar

Hace tiempo que la sombra de Gabriel García Márquez ya no es tan alargada, pero aun así la lectura de este libro te lo recuerda ... constantemente, también porque ese mundo, la Venezuela de principios del siglo pasado, es tan mágico como real Macondo.

Un poco de mágico tiene también el autor. Es hijo de un chileno y una venezolana, pero nació y residente en París, donde estudió literatura y ha ganado o quedado finalista en varios de los grandes premios (entre los logrados figura el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa). Es decir, escribe en francés muy bien. Esta novela está escrita en ese idioma y luego traducida al castellano; y ahí está la magia porque, además de ese mundo mágico de la Venezuela del siglo pasado, el lenguaje tiene esa riqueza y sugerencia del autor colombiano. Y nada de ello es un problema.

En la novela reconstruye la vida de sus dos abuelos maternos, de los paternos ya escribió en otra narración. Una pareja mítica en la historia del país y en la zona de Maracaibo. Ambos de origen humilde. Él más, pues fue un niño abandonado y criado por una pordiosera que lo usaba como reclamo. De esa situación pasaron él a ser uno de los más afamados cirujanos del país y ella, la primera obstetra de la región de Maracaibo.

«Es más un relato alegórico que parte de arcilla familiar del autor que una historia de la familia o el país»

Pero a la vez que reconstruye esa relación narra también el cambio transformador que supuso el descubrimiento del petróleo que cambió traumáticamente un país agrícola en una potencia en la que reinaba y reina la violencia y la corrupción. No es una novela política pese a que los protagonistas luchar por conseguir que la riqueza llegara al mayor número de personas posible y esperaron inútilmente la llegada de ese cambio.

Es mucho más un relato alegórico y metafórico que parte de arcilla familiar del autor que una historia de la familia o del país, que se lee fluidamente y embelesado por las historia.