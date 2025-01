Juanjo López gana el I Campeonato Nacional de Steak Tartar

Fernando Morales Martes, 28 de enero 2025, 11:43 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

La tasquita de enfrente, del Chef Juanjo López, es el ganador de la primera edición del Campeonato Nacional de Steak Tartar de Madrid Fusión Alimentos de España. Era uno de las novedades que traía esta edición. Y es que si no se puede decir que este plato, que se hizo conocido en el siglo XX en Francia, se venda más que una croqueta, lo cierto es que raro es el restaurante que no lo tiene entre sus propuestas de comida.

Al igual que es extraño encontrarlo sin mucho aliño. Y esto ha sido precisamente lo que ha hecho a este madrileño, un restaurante de casquería y alta cocina con dos soles Repsol y recomendado por la Guía Michelin mítico de Madrid, que justo el pasado año celebró su 25 aniversario, alzarse con el premio de esta primera edición. «Es un tartar que va a contracorriente de lo que es un tartar, el nuestro no tiene aliño», desvelaba un chef que preparó el plato con una cebolleta en vinagre y una alcaparra, junto a un brioche con una anchoa en salazón. Pero a pesar de todo, para disfrutar del plato hay que tener suerte a la hora de elegir el día. Es un plato que no tienen diariamente. El restaurante cambia la carta en función de la temporada y los productos del momento.

Para ganar el concurso, para el que no tenían esperanzas por su aliño, hicieron un ejercicio de reflexión y su steak tartar, autodenominado por ellos mismos como 'no steak', lo aliñaron con la propia grasa de la vaca y un poco de queso, algo que le aporta un toque madurado «que tanto gusta en las carnes». Es decir, este cocinero buscó poner en valor el sabor de la carne, algo que en otros steak no pasa, pues queda relegada a un segundo plano por los aliños que se le suele poner.

Es por lo que este secreto le llevó a imponerse a otros seis concursantes: Lorenzo Franco Chaparro - Zalacaín (Madrid); Ramon Blanch - Pur (Barcelona); Daniel Gómez - Leña (Madrid); Nacho Gadea - Askuabarra (Madrid); Manu Villalba - Fismuler (Madrid).