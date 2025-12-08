Las ferias de Santo Domingo de la Calzada se despiden con alegría y tradición En total, la ciudad calceatense ha reunido a unas 100.000 personas durante las tres jornadas de esta multitudinaria cita

Laura Lezana Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:41

Santo Domingo de la Calzada es una ciudad a la que le gusta celebrar su origen y tradición. Son muchos los actos con los que recuerdan su pasado y con los que mantienen viva su esencia.

Parte de esa historia se ha podido presenciar durante las tres jornadas de las Ferias de la Concepción que transformaron, como cada año, las calles de la localidad riojalteña y las devolvieron a la época medieval con una ambientación completa.

Los colores, la música, los puestos y las distintas exhibiciones y representaciones permitieron a los miles de visitantes que acudieron cada día desde diversos puntos de La Rioja y de otras comunidades a disfrutar del entorno.

En total, según ha informado el alcalde de la localidad, Raúl Riaño, han sido unas 100.000 las personas que han pasado por la ciudad «manteniéndonos en la senda de años anteriores», resaltó el edil. Animadas especialmente por el buen tiempo que acompañó a la celebración y que permitió crear el ambiente habitual para esta cita.

Superaron así la cifra del año pasado que se situó en unos 65.000 visitantes. Unos números que sufrieron debido al viento y a la lluvia que acompañó a la segunda jornada y que se arrastraron hasta la tercera teniendo que adelantar tres horas la clausura.

Así, se desarrollaron los espectáculos siguiendo con el programa establecido como el ecuestre, el de fuegos con brujería y mitología o el de los abanderados, que fueron algunas de las actuaciones que más llamaron la atención a los forasteros. El ajedrez viviente o la exhibición de vuelo libre de Halcones Nava también centraron el interés de grandes y pequeños que acudieron curiosos a estas citas.

La Asociación Los Milagros del Santo fue otra de las protagonistas y se encargó de ofrecer su ayuda y experiencia a las ferias. Especialmente con la representación del 'Juicio por ordalía' realizado en la plaza del Santo, o también con el espectáculo 'Cerramos el mercado' en los balcones del Ayuntamiento que tuvo lugar el sábado y el domingo para despedir las jornadas.

Clausura

Ayer, sin embargo, se celebró la clausura a media tarde, momento en el que el barullo de gente ya era mucho menor que el de los dos días anteriores debido a que muchos de los vendedores y visitantes comenzaron su camino de regreso a casa.

De esta manera, concluyó como comenzó: con el corregidor y la corregidora. Estos, precedidos por una gran comitiva formada por malabaristas, músicos, arqueros, cariocas, zíngaras, duendes, ninfas, elfas y todos los personajes que han formado parte del Mercado Medieval recorrieron puesto por puesto anunciando la clausura hasta llegar al Ayuntamiento.

En él, y desde el balcón, el corregidor puso fin al mercado leyendo el privilegio real que otorgó Alfonso X para la celebración de las ferias y honrando así el antiguo documento entre música y algarabía.

El mercado, contó en total con 87 puestos de artesanía que se repartieron toda la zona del casco antiguo de la ciudad. Pero a ellos hubo además que sumar los 70 productores agroalimentarios que acudieron este año al Mercado del Camino organizado por Fundación Caja Rioja, los 14 anticuarios de la Feria de Antigüedades y la Ecoferia organizada por la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja que ha cumplido su veinte aniversario.

Otro de los alicientes de estas fechas fueron los belenes expuestos en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, a los que se acercaron muchos de los asistentes para contemplar el conjunto expositivo, junto con el del convento de San Francisco o la torre y museo de relojes y campanas para contemplar las vistas de la ciudad.

Además, esta edición que ahora se despide contó también con algunas novedades como la ampliación de la programación en el Teatro Avenida con sesiones de cine con películas de estreno. Asimismo, en el Espolón y la calle Madrid se realizó animación para los más jóvenes, con pasacalles musicales y también una nueva edición de la ludoteca infantil medieval en el antiguo Jerónimo Hermosilla en la plaza de España.

