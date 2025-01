El parking público de La Cerrada intenta abrir quince años después de su construcción

El equipo de Gobierno de Albelda de Iregua (PSOE y PLRi) quiere poner en funcionamiento, por fin, el aparcamiento público de La Cerrada, después de quince años desde su construcción. Fue en el 2009 cuando el Ayuntamiento adjudicó, por 516.452 euros, la construcción de ... este parking subterráneo, financiado gracias al Fondo Estatal de Inversión Local del gobierno de Zapatero. En el 2020 acabó su construcción y nunca se ha usado, por lo que lleva quince años cerrado, haciendo honor a su nombre.

El anterior equipo de Gobierno (PP) ya intentó su puesta en marcha, pero no cuajó. Ahora se ha aprobado una modificación de la ordenanza municipal para regular su uso, estableciendo un precio de alquiler 35 euros al mes por plaza, lo que supone un aumento de siete con respecto a los 28 por los que se ofreció en el 2020, sin que finalmente se llegara a abrir al final. «Ahora hemos realizado trabajos en el aparcamiento para rehabilitarlo y adaptarlo a la normativa vigente, como es el caso de los ascensores, el sistema antiincendios y, en lugar de mandos a distancia para abrir y cerrar, precisamente para evitar malos usos, se va a instalar una apertura automática mediante lectura de matrículas», explica el alcalde de Albelda de Iregua, Sergio Ochagavía.

De las 74 plazas de las que dispone el parking, hace un lustro se llegó a contar con 40 preinscritos para su uso, coincidiendo con la aprobación en el Consistorio de una ordenanza reguladora de vados permanentes que, hasta entonces no existía en Albelda, por lo que no había problemas de estacionamiento en la vía pública. «Ha habido varios intentos para su puesta en funcionamiento pero, hasta el momento, no se ha podido materializar, entiendo que porque consideraban que los interesados eran pocos», expone Ochagavía.

Así, desde el Ayuntamiento se ha vuelto a consultar a los inscritos de entonces si continúan interesados y 25 han dicho que sí. «Creemos que tendremos unos 50 usuarios en total al final y que esto va a funcionar», confía el alcalde de Albelda. No obstante, en los últimos meses la localidad ha experimentado un crecimiento de población, superando los 4.000 habitantes por primera vez. En el aparcamiento también reservarán plazas para vehículos municipales y para personas con movilidad reducida. Todos los vecinos que estén interesados en alquilar una plaza de garaje en La Cerrada pueden acudir a informarse a las oficinas municipales o llamar al teléfono 941443019.