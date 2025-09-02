Misterio resuelto en Leza de Río Leza Ideada por la descendiente del municipio Itziar Marín Sáenz, la actividad reunió a una treintena de personas

Diego Marín A. Logroño Martes, 2 de septiembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

El pasado viernes se celebró en Leza de Río Leza el juego de cluedo 'El enigma de Leza'.

Ideada por la descendiente del municipio Itziar ... Marín Sáenz, la actividad reunió a una treintena de personas que, en grupos, tuvieron que ejercer de detectives y descubrir por qué, supuestamente, el dinero que el arzobispo de Granada en el siglo XVI Pedro Guerrero había donado al pueblo para financiar obras públicas no había sido utilizado y, al descubrirlo, había sido asesinado.

Los participantes en este juego, que no se basa en una historia real, debían averiguar quién fue el asesino, entre quienes se sospechaba del alcalde, el alguacil, el cura, el maestro y un vecino.

