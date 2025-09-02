LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

MARÍN

Misterio resuelto en Leza de Río Leza

Ideada por la descendiente del municipio Itziar Marín Sáenz, la actividad reunió a una treintena de personas

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:38

El pasado viernes se celebró en Leza de Río Leza el juego de cluedo 'El enigma de Leza'.

Ideada por la descendiente del municipio Itziar ... Marín Sáenz, la actividad reunió a una treintena de personas que, en grupos, tuvieron que ejercer de detectives y descubrir por qué, supuestamente, el dinero que el arzobispo de Granada en el siglo XVI Pedro Guerrero había donado al pueblo para financiar obras públicas no había sido utilizado y, al descubrirlo, había sido asesinado.

