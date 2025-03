Varios cursos de Ocio Sport en Haro han sido cancelados por falta de personal

Laura Lezana Viernes, 21 de marzo 2025, 08:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Haro emitió este jueves un comunicado en el que explicó que se ha procedido a la suspensión de diversos cursos de Ocio Sport S. L. U. debido a «la falta de personal».

... Asimismo, informaron a los usuarios de dichos cursos cancelados que no deberán realizar ningún pago hasta que no sean reanudados con normalidad y que comunicarán cuándo se retomarán así como el momento en el que se restablezca el pago. Por su parte, los cursos no afectados seguirán con los procedimientos habituales.

De la misma manera, afirmaron que los clientes afectados mantienen sus derechos y plazas con respecto a los mismos, así como que las cantidades abonadas podrán ser utilizadas para compensar los futuros pagos cuando se restaure el servicio. Según explicaron, la decisión se tomó de manera «unilateral» y el Consistorio jarrero comentó que «lamenta la situación vivida por los trabajadores de las instalaciones y de los usuarios afectados por esta situación de suspensión de cursos, ocasionada por el incumplimiento del convenio por parte de Ocio Sport S. L. U.». Además, desde el Ayuntamiento inciden en que «están al corriente de todas sus obligaciones contractuales con la empresa, incluidos los pagos convenidos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión