El Institute of Master of Wine lleva el aprendizaje al Barrio de las Bodegas de Haro

El Introductory Course del Institute of Masters of Wine atrajo desde el pasado viernes al Barrio de las Bodegas de Haro a 26 asistentes provenientes de 9 países, 13 de España y el resto de Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, China, Suiza y Emiratos Árabes.

Se trata de un curso impartido completamente en inglés que es una ventana al mundo para los futuros embajadores del vino español. Las sesiones incluyen catas guiadas, pruebas de examen y networking en Bodegas Muga. En paralelo, 10 alumnos españoles se reunieron en un Bootcamp en La Rioja Alta S.A., una mentoría de los actuales Master of Wine a los alumnos para conseguir una nueva oportunidad de superar el examen.

Este evento contó con la participación destacada de Pedro Ballesteros y el nuevo director del Institute of Masters of Wine, Julian Gore-Booth. Así como de profesores internacionales como el inglés Demetri Walters, junto a los españoles Álvaro Ribalta y Fernando Mora.

«El curso no solo refuerza el papel de Rioja como un referente en la formación vinícola de excelencia, sino que también la consolida como epicentro global de la cultura del vino. La presencia de los Masters of Wine, invitados internacionales y los recientes premios obtenidos por las bodegas de la región, subrayan su relevancia en el panorama mundial», afirman desde el Institute of Master of Wine.