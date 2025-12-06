LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MARÍA CARO

Belén monumental en el Palacio de los Condes de Haro

María Caro

María Caro

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:08

Comenta

La Asociación Belenista de Haro inauguró su belén monumental en el Palacio de los Condes de Haro. Ocupa unos 40 metros cuadrados. Las figuras, de ... artesanía murciana en barro y con un tamaño de 21 centímetros, destacan por su realismo y valor artístico, algunas de talleres ya desaparecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  4. 4 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  5. 5

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  6. 6 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  7. 7

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  8. 8

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  9. 9 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja 70.000 euros en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Belén monumental en el Palacio de los Condes de Haro

Belén monumental en el Palacio de los Condes de Haro