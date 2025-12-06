La Asociación Belenista de Haro inauguró su belén monumental en el Palacio de los Condes de Haro. Ocupa unos 40 metros cuadrados. Las figuras, de ... artesanía murciana en barro y con un tamaño de 21 centímetros, destacan por su realismo y valor artístico, algunas de talleres ya desaparecidos.

Puesta en común de la campaña de ADN Canino

El Ayuntamiento de Haro ha convocado a todo aquel interesado a acudir el próximo jueves 11 de diciembre a las 19.15 horas a una reunión en la Sala Faro para la resolución de dudas sobre el ADN Canino. La propuesta, anunciada en el mes de septiembre, no ha sido bien acogida entre los propietarios, que registraron 761 firmas en el Ayuntamiento en el mes de octubre para la eliminación de la campaña. Según esta, el ADN de los perros censados en Haro debe estar registrado antes del 31 de diciembre en los veterinarios locales por 45 euros.

Reforma de la estación de agua potable

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Haro será reformada y ya ha sido aprobada la intervención destinada a modernizar y optimizar su funcionamiento. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa FCC Aqualia, S.A. por un importe total de 43.262 euros. La actuación contempla una mejora integral de los sistemas de control, monitorización y operación de la planta, con el objetivo de reforzar la eficiencia y garantizar mayores niveles de calidad en el tratamiento del agua potable, entre otros aspectos.