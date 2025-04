El Ayuntamiento de Haro indemniza con 62.000 euros al exdirector de la banda de música

Laura Lezana Martes, 1 de abril 2025, 07:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Haro reconoció en el último pleno celebrado que «había llegado a un acuerdo» con Ricardo Chiavetta, director de la banda municipal de música jarrera desde el año 2012, un servicio del que no se dispone desde hace dos años.

El tema surgió tras una pregunta de los socialistas en la que cuestionaban que «él nos metió a juicio, él nos denunció, ¿por qué no hemos llegado hasta el final?». Entonces, la alcaldesa, Guadalupe Fernández, explicó que cuando hay un juicio «puede haber un acto de conciliación en el que reconoce que es despedido por causas objetivas y nosotros le damos una gratificación por los servicios prestados».

Tras esa afirmación, Laura Vidaurre, de Vinea, mostró su descontento, a lo que la alcaldesa le pidió «respeto» y Naiara Hernáez, portavoz del PSOE, afirmó que ellos «hubieran llegado hasta el final» si estaban tan seguros de que el despido estuvo motivado por causas objetivas.

Chiavetta fue retirado de su puesto en 2023 dado que «el servicio de banda no se presta y no hay previsión de prestación»

Desde el Gobierno local aseguraron que fue Chiavetta quien solicitó el acto de conciliación y los importes que facilitaron los socialistas fueron 27.800 euros del finiquito más 35.000 euros del acto de conciliación, «en total 62.800 euros del bolsillo de todos los jarreros, y a día de hoy no tenemos banda».

El director fue retirado de su puesto durante el pleno de diciembre de 2023, «dado que el servicio de banda municipal actualmente no se presta y no hay previsión de prestación en el futuro de la forma en la que se venía haciendo hasta ahora. Ya no es necesario, por tanto, el puesto de director», apuntó entonces el equipo de Gobierno.

Una decisión que indignó al concejal Luis Salazar. «Ustedes han matado a la laureada en una acción de rencor y odio», aseguró. También el PSOE lo calificó de «un hecho insólito» y Vox aseguró no estar a favor de «una decisión tan drástica». Asimismo, desde los sindicatos UGT, CC OO y CSIF también denunciaron el despido a Chiavetta.